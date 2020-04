Berlins nye flyplass åpner til høsten

Den formelle beslutningen ble tatt tirsdag av tyske myndigheter, etter at befaring på Terminal 1 på den nye flyplassen konkluderte med at den kan benyttes av passasjerer.

Flyplassen skulle ha åpnet høsten 2011, men stadig flere forsinkelser og skandaler dukket opp underveis, fra strukturelle svakheter og tekniske problemer, til manglende brannsikkerhet. Åpningen har blitt utsatt seks ganger.

Nå er flyplassjef Engelbert Lütke Daldrup overbevist om at det ikke dukker opp enda flere forsinkelser.

Frivillige skal hyres inn for å teste systemene for passasjerhåndtering i sommer. De første flygningene starter 31. oktober. En uke senere stenger Tegel-flyplassen på motsatt side av Berlin.

Berlins to nåværende flyplasser, Tegel og Schönenfeld, har på grunn av viruspandemien i dag bare rundt 1.000 passasjerer daglig. I fjor reiste 35,65 millioner passasjerer via de to flyplassene.