Hyttekommuner forteller om strøm av hyttefolk i helga

– Jeg regner med at folketallet er fordoblet allerede denne helga. Jeg tror det skal gå greit hvis folk forholder seg til rådene som gjelder nasjonalt, men blir det som en vanlig påskehelg, har vi en utfordring, sier Tydal-ordfører Jens Arne Kvello (Sp) til Adresseavisen.

Tydal kommune har 1.540 hytter og bare 700 innbyggere.

I Oppdal kan de på det meste få 25.000 hyttefolk. Ordfører Geir Arild Espnes (Sp) vet ikke hvor mange som har tatt turen nå, men sier at tilbakemeldingen fra folk er at det er mye folk på hyttene.

– Vi er veldig glade for å få hytteoppdalingene tilbake, samtidig som vi er spent på hva det medfører av forandringer i situasjonen, sier Espnes.

Røros kommune forteller også om en strøm av hyttefolk denne helga.

– At det er en god del folk her, kan jeg si med sikkerhet. Det går etter det jeg skjønner bra, sier ordfører Isak Veierud Busch (Ap).

Han skryter av smitteverntiltak på butikker og måten folk oppfører seg på.

– Jeg synes det er flott at hyttefolk kommer og handler i butikker og bruker tjenestene som er her, for det er viktig for lokalt næringsliv, og når folk gjør det på en trygg og forsvarlig måte, er det bare positivt, sier Veierud Busch.