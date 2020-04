UD fraråder sterkt reiser til utlandet

– Vi gjør ingen endringer, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NRK.

Grunnen er først og fremst den uoversiktlige situasjonen over hele verden.

– Antall coronasmittede øker i alle deler av verden, sier Søreide.

Vinduet lukker seg

I tillegg er det nå svært vanskelig å komme seg både til og fra ulike land. Utenriksdepartementet har lagt ned store ressurser i å hjelpe nordmenn med å komme seg hjem fra utlandet, men det vinduet er i ferd med å lukke seg. Derfor må de som vil hjem til Norge, og som fortsatt har anledning til å benytte seg av kommersielle ruter, gjøre det nå, sier Søreide.

– De fleste land har innført reiserestriksjoner og karantenebestemmelser. Grenser har blitt stengt og det er innført svært strenge restriksjoner på luftfarten. Vi fraråder derfor reiser som ikke er strengt nødvendige, til alle land inntil videre, sier hun.

Norge samarbeider tett med de nordiske landene og andre land i Europa med å legge til rette for flygninger fra destinasjoner hvor det på grunn av restriksjoner er nesten umulig å fly ut med kommersielle flygninger. Men arbeidet er svært krevende, og for mange reisende vil det ta tid å komme seg hjem til Norge.

Ingen garanti

Det er heller ingen garantier for at det kan legges til rette for hjemreise fra alle land.

– Flere nordmenn på reise må derfor forberede seg på å måtte bli værende i landet de befinner seg i, fram til det blir mulig å reise igjen, sier Søreide.

UD advarer også mot å trosse reiserådet.

– Norske borgere som reiser utenlands nå til tross for dette klare reiserådet, kan ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge, heter det i en pressemelding.