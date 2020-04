Trump ber Florida ta imot coronarammet skip

En rekke personer om bord i skipet har meldt om influensalignende symptomer. Fire personer er døde, og minst to andre har fått bekreftet coronasmitte.

193 personer har symptomer på influensa.

– De dør på skipet. Jeg kommer til å gjøre det som er riktig. Ikke bare for oss, men for menneskeheten, sa Trump under en pressekonferanse tirsdag.

Dumping

Floridas guvernør Ron DeSantis har sagt ifra at de ikke ønsker at «folk skal bli dumpet» i delstaten.

Myndighetene i Florida utsatte tirsdag avgjørelsen og sa at Holland America Line må «gjøre et større arbeid» i planleggingen før Florida kan godkjenne at det får legge til kai i Fort Lauderdale.

Sjøfast

Skipet fra Nederland har vært sjøfast siden 14. mars og har allerede blitt nektet å legge til land i flere søramerikanske land.

Med et nødskrik slapp panamanske myndigheter Zaandam, som eies av cruiserederiet Holland America Line, gjennom Panama-kanalen fra Stillehavet til Det karibiske hav.

Det er 1.800 passasjerer om bord på skipet.

Søsterskipet Rotterdam ble sendt fra San Diego i California med medisinsk personell, testutstyr og mat om bord for å bistå. Flere passasjerer uten symptomer er allerede flyttet til søsterskipet.