Florida vil ikke ha coronarammet cruiseskip

Flere søramerikanske land har allerede nektet cruiseskipet som har vært sjøfast siden 14. mars, å legge til land på grunn av coronarisikoen.

Med et nødskrik slapp panamanske myndigheter Zaandam, som eies av cruiserederiet Holland America Line, gjennom Panama-kanalen fra Stillehavet til Det karibiske hav.

Guvernøren i Florida, Ron DeSantis, sier de ikke ønsker at skipet med 1.800 passasjerer skal legge til kai i den sørlige delstaten.

– Vi ser på dette som et stort, stort problem, og vi vil ikke se at folk blir dumpet av i det sørlige Florida nå, sier DeSantis og legger til at han er i kontakt med Det hvite hus om situasjonen.

En rekke personer om bord i Zaandam har meldt om influensalignende symptomer. Fire personer er døde, og minst to andre har fått bekreftet coronasmitte.

Søsterskipet Rotterdam ble sendt fra San Diego i California med medisinsk personell, testutstyr og mat om bord for å bistå. Flere passasjerer uten symptomer er allerede flyttet til søsterskipet.