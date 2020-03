Titusener av turister strandet i Asia

Katmandus flyplass, som i flere dager har vært stengt på grunn av viruspandemien, åpnet fredag spesielt for den chartrede Qatar Airways-maskinen som tok med seg 305 personer. De fleste var tyske statsborgere eller personer med forbindelse til Tyskland.

Opptil 10.000 utenlandske turister har problemer med å komme seg hjem fra Nepal etter at alle flyforbindelser og veitrafikk er stanset for å hindre spredningen av coronaviruset, ifølge landets turistmyndigheter.

200 personer sitter strandet på flyplassen i Lukla, porten til Mount Everest høyt oppe i Himalaya, tre dagers marsj fra nærmeste vei. Myndighetene forsøker å ordne fly for å frakte dem iallfall til hovedstaden.

Hittil har Nepal bare registrert tre tilfeller av coronasmitte, hvorav én er blitt frisk igjen.

Mareritt

Over hele Asia er drømmereisen blitt til et mareritt for mange tusen turister som ikke klarer å komme seg hjem etter at grenser ble stengt og flyavganger kansellert som følge av viruspandemien.

Ksenia Vostriakova og hennes venner skulle fly tilbake til Moskva 3. april fra Phuket i Thailand, men Singapore Airlines-flyet deres ble kansellert. Nå håper de at et fly fra Qatar Airlines de har booket plass på 6. april, kommer seg av gårde.

– Nå er vi bekymret for at dette flyet også blir forsinket. Vi må kanskje bli her fordi alt endrer seg, sier hun.

Thailands myndigheter innførte denne uka krisetilstand. Grensene er stengt for utlendinger, og Thai Airways har kansellert nesten alle avganger.

Kjøpesentre, barer, restauranter, svømmebasseng og mange andre steder er stengt, men foreløpig er strendene på Phuket åpne.

Forlenge visum

Hundrevis av turister som ikke kommer seg ut, sto fredag i tett kø ved et improvisert immigrasjonskontor i utkanten av Bangkok for å forlenge visumene sine før de går ut.

På Bali er 2.500 strandede turister heldigere ettersom indonesiske myndigheter gir automatisk visumforlengelse til dem som ikke kommer seg av gårde.

På Sri Lanka, som også er nedstengt iallfall ut neste uke, sier myndighetene at de vil gjøre det de kan for å hjelpe anslagsvis 18.000 turister med å komme seg hjem, enten på de flygningene som fortsatt går, eller med chartrede fly.