Avinor melder på sine nettsider at de har besluttet å midlertidig stenge ni kortbaneflyplasser. All kommersiell flyging avlyses, men beredskap for ambulansefly vil bli ivaretatt.

De ni flyplassene er Vardø, Berlevåg, Sørkjosen, Stokmarknes, Svolvær, Mo i Rana, Mosjøen, Førde og Sandane.