Oljenasjonen Kuwait stenger i dag landets eneste internasjonale lufthavn i et forsøk på å forhindre videre spredning av coronaviruset Covid-19.

Stengingen av Kuwait City International Airport innebærer at det ikke lenger vil være mulig å fly inn og ut av landet.

Flyplassen vil kun være åpen for transportfly og fly med kuwaitiske statsborgere

som skal tilbake til landet, skriver det kuwaitiske nyhetsbyrået KUNA, gjengitt i danske check-in.dk.

Per i dag har Kuwait registrert 80 smittede. Landet er altså på langt nær det som er hardest rammet i Midtøsten, det er Iran med over 10.000 tilfeller. Også i nabolandene Bahrain og Qatar har antallet smittede øket de siste dagene.

Smittespredningen av Covid-19 har fått dramatiske konsekvenser for luftfartsbransjen i hele verden. I Norge har både SAS og Norwegian kuttet mange avganger, kostnader og varslet permiteringer. Nylig varslet også Lufthansa at de setter halvparten av flystallen på bakken.

I en TV-sendt tale natt til torsdag, norsk tid, varslet også USAs president Donald Trump at han innfører innreiseforbud fra 26 land i Europa.

