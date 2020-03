Vil endre regler for å unngå avganger med tomme fly

I dag må selskapene bruke sine såkalte slot-tider for å unngå å miste dem. Det innebærer at noen strekninger flys med tomme eller nesten tomme fly for å opprettholde rettigheter.

– Vi vil raskt komme med lovforslag som skal gjøre det lettere å beholde slot-tider, selv om de ikke benyttes, på grunn av nedgang i trafikken, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

– Dette er et midlertidig forslag som er bra for flyselskapene og for miljøet fordi vi unngår unødvendige flygninger med nesten tomme fly, sier hun.

