– Vi står nå på stranda og ser på solnedgangen, forteller Ole Morten Sjøthun på telefonen fra Phu Quoc i Vietnam.

Sjøthun, som er på reise med kona og svigerforeldrene, er i gruppa på 243 nordmenn som er coronafast fordi Vietnam mandag opphevet visumfriheten for nordiske borgere som et ledd i kampen mot coronaviruset.

Han forteller at flyet deres skulle gå i 18.30-tiden lokal tid, altså rundt 12.30 norsk tid, men at de i stedet for å bli fraktet til flyplassen er flyttet til et annet hotell.

– Det er relativt rolig her, det er ikke stort som skjer. Man blir i ventemodus, sier Sjøthun til ABC Nyheter.

Først fikk de informasjon om at flyet ville bli minimum 14 timer forsinket, men i 19-tiden lokal tid fikk de en ny estimert avgangstid som klokken 07.40 onsdag. Det vil i så fall bety en 13 timer forsinkelse, forteller han.

Skal rekke en operasjon i Oslo torsdag



Selv om de blir godt ivaretatt og har det etter forholdene greit, håper reisefølget å få reise hjem til Norge så snart som mulig.

– Vi skal jo på jobb. Og svigerfaren min skal egentlig opereres på torsdag på Ullevål, men nå spørs det hvordan det går.

Situasjonen har oppstått fordi Vietnam innførte nye visumregler mandag. De nye reglene betyr at verken mannskap eller passasjerer i flyet som skulle fly fra Helsinki til Phu Quoc, for så å frakte nordmennene hjem, har adgang til landet.

– Vi jobber med myndighetene for å finne en løsning, i mellomtiden er alle de reisende innkvartert på samme hotell der nede. Vi skal få våre reisende hjem. Vi holder kontakt med våre gjester, og de vil få beskjed så snart vi får vite mer, sier presseansvarlig Nora Aspengren i TUI til VG.

– Viruset har vært i baktankene



Sjøthun forteller at de først fikk beskjed om at det skulle komme et tomt fly fra Finland for å hente dem hjem, men at de senere fikk beskjed om at det også var visumproblemer for personalet.

– Etter det har vi ikke fått noe mer konkret informasjon. Men mange guider har prøvd å gi oss info så godt de kan underveis.

Ferien ellers har forløpt som normalt, men det har vært tynt med folk på Phu Quoc, forteller Sjøthun.

– Det er forholdsvis tomt på hotellene på øya og har vært det en stund. Det ikke har kommet fly fra Kina eller Sør-Korea, forklarer han.

– Vi har vært litt forsiktig med å være der det har vært mye folk. Tanken på coronaviruset har vært i bakhodet, men så vidt vi har hørt er det ikke påvist smitte her på øya.

– Med tanke på jobb og den planlagte operasjonen, håper vi at vi får reise hjem snart, sier Sjøthun til ABC Nyheter.

