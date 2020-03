Norwegian kutter avganger i corona-frykt

Norwegian fraktet i februar drøyt 1,95 millioner passasjerer, som er rundt 550.000 færre enn i samme måned i fjor.

Totalt valgte 1.955.585 passasjerer å fly med selskapet i februar. Punktligheten for februar var på 84,2 prosent og fyllingsgraden var på 81,7 prosent. Nå kutter de på flere langdistanseruter.

Meldingen om kuttene kom i en pressemelding torsdag morgen. Det er totalt 22 langdistanseflyginger som er berørt mellom 28. mars og 5. mai.

Rutene Roma – Los Angeles, Roma – Boston, og Roma - New York reduseres med avganger enkelte uker, mens London – New York kuttes fra tre til to daglige avganger.

Slik beskytter du deg mot koronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

Flyselskapet sier de har opplevd nedgang i etterspørselen på enkeltruter. De har allerede kuttet kapasiteten med 15 prosent i 2020.

Berørte kunder vil bli kontaktet direkte. Som følge av usikkerhet om etterspørselen har selskapet trukket den finansielle guidingen fra 13. februar.

– På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å forutse hvordan selskapet fullt ut blir påvirket av virussituasjonen, står det i pressemeldingen.

Også SAS har meldt om kutt som følge av coronaviruset. Tirsdag valgte de å stanse alle flyvinger til Milano, Bologna, Venezia og Torino frem til 16. mars. De har også innstilt alle sine flyginger til og fra Kina og Hongkong på grunn av viruset.

