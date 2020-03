Svensk flyplass trues av nedleggelse – skylder på flyskam

Det er svenske SVT Nyheter som melder at flyplassens eier, byggefirmaet Peab, ikke lenger ønsker å drive flyplassen og at den dermed går en svært usikker fremtid i møte.

– Konjunkturene er nedadgående og samtidig har antall flyvninger falt. Jeg tror ikke Peab vil fortsette å drive flyplassen, sier flyplassens administrerende direktør Chiristian Ziese til SVT.

Flyplassen i Skåne har utelukkende innenlandstrafikk, men denne har svekket seg merkbart etterhvert som svenskene har blitt mer klima- og miljøbevisste. I tillegg har myndighetene innført høyere klimaavgifter på flyreiser. Arbeidsrelaterte reiser har tidligere utgjort 70 prosent av reisene ved flyplassen, men disse har nå blitt redusert 60 prosent i fjor.

Nå skal en arbeidsgruppe prøve å finne løsninger for den fremtidige flyplassdriften. I denne gruppen er flere lokale bedrifter representert og flyplassdirektøren håper at løsningen kan bli et medeierselskap, som kan ta seg av den daglige driften av flyplassen.

I dag flyr SAS fra flyplassen til Stockholm Arlanda, mens BRA flyr til Stockholm Bromma. Vinterstid flyr de til den nye flyplassen Scandinavian Mountains Airport, som ligger helt ved grensen mellom Trysil og Sälen i Sverige. Sommertid flyr samme selskap mellom Helsingborg og Visby på Gotland.

