Ryanair-sjef mener muslimske menn bør undersøkes ekstra nøye på flyplasser

I et intervju med Sunday Times sier O'Leary at terrorister «som regel er menn av muslimsk overbevisning».

Han sa videre at familier med barn ikke burde undersøkes på flyplasser fordi sjansen for at noen av dem er terrorister er nær null.

– For 30 år siden var det irene. Hvis det er der trusselen kommer fra, så må den håndteres, sa sjefen for det irske lavprisselskapet.

Det muslimske rådet i Storbritannia kaller uttalelsen rasistisk og diskriminerende. Tell Mama, en veldedig organisasjon som overvåker hat mot muslimer, kaller kommentaren respektløs og sier at den kan skade Ryanairs virksomhet.

Den britiske Labour-politikeren Khalid Mahmood mener O'Leary oppfordrer til rasisme.

Videre i intervjuet sa O'Leary blant annet at han mener flyselskaper får urettferdig mye skyld for klimaendringene og at kravene om at Ryanairs kontorer i Dublin må være tilgjengelige for funksjonshemmede, er tullprat.