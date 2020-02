Widerøe sier de kunne reddet ruter med mer avgiftskutt

Mandag ble det kjent at flyselskapet Widerøe kutter 4.000 avganger i distriktene fra 4. mai, noe som tilsvarer 15 prosent av de kommersielle flygningene i kortbanenettet i Norge. Stortingsrepresentant Jonny Finstad fra Høyre reagerer på at rutekuttene skjer når regjeringen har gitt Widerøe 40 millioner i avgiftskutt for å avhjelpe den økonomiske situasjonen

– Dette gjør Widerøe for å presse fram bedre rammebetingelser for sin kommersielle flydrift. Det er utrolig skuffende at de vil gjennomføre disse kuttene, sier Finstad til NRK.

Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe sier det i realiteten bare ble 28 millioner i avgiftslette og henviser til beregninger fra Avinor.

– Dette har i tillegg blitt mer enn nullet ut av andre avgiftsøkninger, sier hun, og viser til co₂-avgift og flypassasjeravgift.

Brandvoll sier til Helgelands Blad at med en reduksjon i flypassasjeravgiften på 65 kroner per sete, kunne mange ruter vært beholdt. Det er ifølge henne ikke aktuelt å legge 65 kroner på billettprisen i et prissensitivt marked.

Tidligere mandag sa Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB at kuttene er en liten katastrofe for kollektivtilbudet i distriktene, der småflyene er selve tilbudet mange steder.

Administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe erkjenner at selskapet er i en fortvilt situasjon, og at de med dette kutter helt nødvendig transport i Distrikts-Norge.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han er bekymret for konsekvensene.