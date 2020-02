Vy vant anbudet for nattoget mellom Narvik og Stockholm

– Dette er en viktig seier for oss, både i Norge og i Sverige. Nå vokser vi i det svenske markedet, og vi gleder oss til å vise tilbudet vi har vunnet med. Vi har stor tro på at tilbudet vil trekke til seg mange ferie- og fritidsreisende, også i og mellom Norge og Sverige, sier konserndirektør Arne Fosen i Vy tog i en pressemelding.

Mandag bekreftet det svenske Trafikverket at svenske Vy Tåg AB, som er et heleid datterselskap av norske Vy, er tildelt oppdraget med å kjøre nattog på linjen mellom Narvik og Stockholm i perioden 2020 til 2024.

Nattogene har to daglige avganger mellom Stockholm og Narvik i hver retning. I dag er det svenske SJ som kjører togene på strekningen som har rundt 500.000 reisende i året.

– Nattogtrafikken er viktig for tilgjengeligheten, og vi er fornøyd med at vi nå har sikret trafikken for de kommende fire årene, sier Anna Fällbom, sjef for trafikkavtaler og transportnett i Trafikverket i en pressemelding.

Avtalen inneholder også trafikk på dagtid mellom Luleå og Narvik.

Den nye trafikkperioden starter 13. desember 2020 og varer til 14. desember 2024. I avtalen ligger det en mulighet for forlengelse med to år.