Den siste tiden har Thailand skjerpet lovverket for å forhindre røyking. Det har i et års tid vært forbudt å røyke på en rekke offentlige steder, og utenfor inngangene til praktbygninger og kafeer eksisterer det en fem-metersgrense.

– Jeg sto minst femti meter unna palasset og kafeen da de tok tak i meg bakfra. De var jævlig aggressive, sier Rolf Øvrum (70) til ABC Nyheter.

– Jeg visste at det var forbudt å røyke rundt tempelet, men ikke at det gjaldt hele gata. Det var veldig vanskelig å forstå, også da jeg sjekket skiltingen etter at jeg fikk gå, sier han.

Kunne kostet mer



I går postet den vel kjente pressemannen et bildet på Facebook av boten på 2000 bath (ca 600 norske kroner) som han ble ilagt. Øvrum var tidligere generalsekretær i Norsk presseforbund og har også jobbet som redaktør for Hamar Dagblad og andre publikasjoner.

Han har tidligere vært flere ganger i Thailand og var klar over de strenge reglene. Han var på rundtur i Thailand, Laos og Vietnam da dagen endte i lovens lange armer.

– Jeg hadde ikke sjans til å slippe unna, sier han til ABC Nyheter.

Og boten kunne blitt større, for politiet ble var en uåpnet flaske whisky i skulderveska og ville først bøtelegge ham for også å ha drukket på offentlig sted. Det ble det heldigvis ikke noe av.

– Etter et ublidt møte med en politimester Bastian ble jeg ført videre til en hyggelig fyr. Han skjønte at flaska var uåpnet, så jeg slapp unna med bot, bare for røykinga.

Strengere regler



Øvrum har opplevd at de thailandske røykelovene praktiseres svært ulikt. Mens det enkelte steder er «jævlig strengt», kan du andre steder oppleve å få et aksebeger på bordet.

– Det siste opplevde vi så sent som i går på en koreansk restaurant, sier han.

Røykelovene har blitt skjerpet flere ganger , både i februar i fjor og senere på høsten da det også ble åpnet for straff å røyke i private hjem.



I årene før ble det nedlagt røykeforbud på mer enn 20 strender, og en overtredelse kan medføre en bot på mer enn 20.000 kroner og ett år i fengsel.

Som kjent var det i Norge lov å røyke hvor som helst og når som helst inntil lovendringer innførte retten til å puste i røykfri luft som et grunnprinsipp fra 1. juli 1988.

Også andre land har bruk lovverket til å begrense røykernes rettigheter. I Store norske leksikon listes følgende europeiske land med røykeforbud på barer og restauranter: Irland (29. mars 2004), Norge (1. juni 2004), Bulgaria (1. januar 2005), Italia (10. januar 2005), Sverige (1. juni 2005), Spania (1. januar 2006), Skottland (26. mars 2006), Nord-Irland (fra april 2007) og England (fra sommeren 2007).