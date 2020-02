Turoperatør må ut med 30.000 for å ha forstyrret fugl på Svalbard

Hendelsen skjedde i sommer, opplyser Sysselmannen.

Cruiseskipets satte anker såpass nær fuglefjellet Ossian Sars at det førte til forstyrrelse av fuglene. Sysselmannen påpeker at det er lagt til grunn at overtredelsen var uaktsom.

– Støy i nærheten av fuglefjell kan utløse masseflukt, noe som igjen kan føre til at egg og unger går tapt. Sysselmannen mener derfor det er viktig med en merkbar reaksjon for slike overtredelser, sier miljøvernsjef Morten Wedege.

