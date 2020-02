Australia taper milliarder på at turistene uteblir

Antall utenlandske turister har falt med 10–20 prosent siden brannene begynte i september. En australsk turistorganisasjon, ATEC, anslår at tapet vil beløpe seg på 4,5 milliarder australske dollar i år. Det tilsvarer nær 28 milliarder kroner.

Turistene avlyser reisene fordi de frykter dårlig luftkvalitet, sin egen sikkerhet og hvilke konsekvenser brannene har hatt for Australia, mener ATECs leder Peter Shelley.

Spesielt turister fra USA og Europa har uteblitt som følge av katastrofen.

De siste dagene har etterlengtet regn dempet brannene, men de er ikke slukket. Fredag var det ventet 50 millimeter regn i deler av New South Wales, den kraftigste nedbøren på flere måneder.

Søkkvåte koalabjørner

– Det vil ikke slukke alle brannene, men det har helt sikkert dempet dem, og jeg tror det har gitt innsatsviljen et skikkelig løft, sier brannsjefen Rob Rogers til Channel Seven fredag.

Brannene har hatt enorme konsekvenser for Australias særegne dyreliv. Nå skaper regnværet nye problemer.

Bilder fra Australian Reptile Park ved Sydney viser hvordan søkkvåte koalabjørner klynger seg til gummitrær, mens en dyrepasser bærer to av dem i sikkerhet gjennom store vannmasser. Regnet har også ført til at vannstanden i bassenganlegget for parkens alligatorer har steget til nesten toppen av gjerdet.

Verdensarv ødelagt

De voldsomme brannene har ødelagt store områder, mange av dem i nærheten av populære turistmål sørøst i landet. Også store deler av en skog ved Sydney, som står FNs verdensarvliste, er ødelagt.

Landets borgerlige regjering har fått hard kritikk for både håndteringen av brannene og for ikke å ha tatt klimaendringene på alvor.

Nå har regjeringen varslet at den vil bruke 2 milliarder australske dollar på å «gjenoppbygge» områdene som er rammet. Statsminister Scott Morrison har sagt at pengene også skal brukes til å få i gang turismen igjen, og en tiltaksplan skal ifølge planen legges fram neste uke.