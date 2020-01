I forbindelse med nyttår frigjorde de britiske nasjonarkivene statsministerens dokumenter fra 1995 og 96.

Det var i et brev til statsminister John Major at forretningsmannen Harvey Spack foreslo navnendringen på en av verdens travleste flyplasser. I brevene er de to på fornavn med hverandre, noe som britiske medier tolker som et tegn på at de var gode bekjente.

Teit navn

«New York har Kennedy lufthavn, Paris har De Gaulle, mens vi har det teite navnet Heathrow. Den burde døpes om til det største navnet i vårt århundre, som heller ikke har noe stort minnesmerke i landet vårt, til Winston Churchill lufthavn, eller Churchill lufthavn», skrev Spack.

I brevet skriver han videre at han tror en navnendring vil kunne gi god PR og bygge nasjonalfølelsen i landet.

Interessert

I sitt svar skrev statsministeren at ideen virket spennende og han takket for innspillet og lovet å se nærmere på det.

Majors sekretær sendte forespørselen videre til transportdepartementet og ba om deres vurderinger på forslaget.

Britiske medier har ikke fått innsyn i hvorfor navnendringen aldri ble noe av eller hvilke vurderinger transportdepartementet gjorde.

Det finnes allerede en Churchill lufthavn i Manitoba Canada, som åpnet allerede under andre verdenskrig. Den største flyplassen i Storbritannia som har navn etter en kjent person, er John Lennon-lufthavnen i Liverpool.

John Major var statsminister frem til 1997.