Lykkemynter i jetmotor hos «lykkelig flyselskap» fikk lite heldig utfall

Det var i februar i fjor at en 28 år gammel mann slengte mynter på eller inn i en jetmotor til et av flyene hos flyselskapet «Lucky Air».

Hendelsen skjedde i byen Anqing, 400 kilometer vest for Shangai, ifølge Xinan Evening News. Dommen ble dog ikke offentliggjort før nå nylig.

Det var bakkemannskaper på flyplassen som fant mynter rundt flyet motor, like før flyet skulle takse ut av parkeringen. Etter en spørrerunde i kabinen innrømmet en mann at det var han som slengte to yan - cirka tre kroner- på flyet, for å ønske flyet lykke til på reisen. Det var hans første flyreise.

Bakkemannskapet følte de ikke hadde noe annet valg enn å sjekke motoren. Flyet ble satt på bakken, noe som kostet rundt 140.000 yuan, tilsvarende 177.000 kroner, ifølge selskapet.

(Un)Lucky Air flight 8L9960 cancelled as passenger throws “good fortune” coins into aircraft’s engine https://t.co/JpynmjOX1e pic.twitter.com/W6W7E1toTC — Aviation24.be (@aviation24_be) February 25, 2019

Mannen, som ble anmeldt for ordensforstyrrelse, ble anholdt av politiet og satt i arresten i ti dager.

Alle passasjerene måtte forlate flyet, og selskapet ble påført utgifter i forbindelse med akkomodering og erstatningsfly.

Flyselskapet var ikke fornøyde, og saksøkte ham for å få tilbake utgiftene. Dommen ble nylig offentliggjort og 28-åringen ble dømt til å betale 120.000 yuan, tilsvarende 151.000 kroner. Mannen forsvarte seg med at passasjerene burde ha blitt varslet over høytaleranlegget om at det ikke er lov å kaste ting på flyet. Dessuten anførte 28-åringen at han ikke hadde råd til boten, men han ble møtt med lite sympati i retten.

Det har vært flere slike myntkastinger i Kina. I 2017 ble en mann dømt til å betale 50.000 yuan for en lignende hendelse.

Lucky Air frykter det harde metallet i de raskt roterende turbinbladene kan bli skadet, selv om myntene er svært små.

– Ikke nok med at myntkastingen ikke bringer hell, de utfordrer flysikkerheten og kan få deg i arresten, skriver Lucky Air i en uttalelse.