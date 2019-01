Galapagos forbyr fyrverkeri for å bevare sitt unike dyreliv

Lokale styremakter har enstemmig vedtatt at all import, salg, distribusjon og og bruk av fyrverkeri eller pyroeknikk er forbudt i Galapgos-provinsen.

Galápagosøyene, også kjent som «De forheksede øyene», er en øygruppe i Stillehavet, 972 kilometer vest for Ecuador. Øyene er hjem for om lag 19.000 mennesker og er et ettertraktet turistmål på bakgrunn av den unike faunaen og floraen.

Turismen er sterkt kontrollert – rundt 60.000 turister slipper gjennom nåløyet årlig. Det er strengt forbudt å etterlate seg noe eller å ta noe som helst med seg, det er totalforbud mot røyking, og all ferdsel må skje på oppmerkede stier under oppsyn av autorisert guide. Det er dessuten innført strengt forbud mot engangsplast.

Nå er det kommet forbud mot alt som heter fyrverkeri. Det eneste som fremdeles er tillatt, er fyrverkeri som kun produserer lys, ikke lyd. Kampanjen for å få på plass et lovforbud startet i 2017 og nå er det altså kommet på plass, i tide før 2019 sprenges inn verden rundt.

Leder for regjeringens Galápagos-råd, Lorena Tapia, uttaler på Twitter at de nye reglene innebærer at det ikke er lov til å innføre, selge eller distribuere noen former for fyrverkeri som lager lyd på de 13 øyene og i et område rundt, som inkluderer ytterligere 17 småøyer.

– Dette er en gave til Ecuador og til verden, skriver Tapia.

Elefantskilpadde er en av mange dyrearter som kun finnes på Galápagosøyene. Foto: Colourbox

I en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået AFP står det at økosystemer som er så sårbare som de man finner på Galapagos-øyene, der naturen er unik, lett blir påvirket av fyrverkeri. Myndighetene ønsker samtidig å unngå eventuell forverring av luftkvalitet eller forurensning av vannkilder.

Tidligere undersøkelser har anslått at 90 prosent av krypdyrene, 46 prosent av insektene og halvparten av fuglene er arter som er unike for Galápagos.

I 2007 ble Galápagos satt opp UNESCOs liste over truede verdensarvsteder, men øygruppa kunne strykes fra lista igjen i 2010.