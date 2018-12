Under et hittil ukjent flydrama i luftrommet over Oslo ble kabinansatte truet av en gruppe aggressive passasjerer. Da grep en amerikansk politimann inn.

«Jeg ga beskjed til kabinsjefen om at de skulle få en ny advarsel. Etter noen minutter kom han tilbake og fortalte at de nå var enda mer aggressive. En av dem hadde reist seg og fulgte etter en av de kabinansatte bak i flyet og truet ham der», skriver kapteinen i et brev til Luftfartstilsynet, som flysmart24.no har fått tilgang til.

Norwegian-flyet hadde akkurat tatt av fra Gardermoen og var på vei til München den 11. mars da bråket startet.

En gruppe på syv menn og en kvinne, som av kapteien omtales som passasjerer med arabisk opphav, skal ha drukket medbragt alkohol før de lagde bråk om bord.

«Han tok straks kontroll over mannen»

«Oppførselen til disse mennene var aggressiv, upassende, truende og skremmende. Det mest skremmende var at de opptrådte som en gruppe», fortsetter kapteinen.

Da bråkmakerne ikke adlydtet ordre om å roe seg ned, men i stedet fortsatte med å trakassere og angripe kabinpersonalet, grep en en amerikansk politimann med spesialkompetanse på flyterror inn.

Etter å ha legitimert seg overfor kabinpersonalet, ble han angrepet av en passasjer, som umiddelbart ble lagt i bakken av politimannen,

«Han tok straks kontroll over mannen», skriver kapteinen.



Amerikaneren har i sin redegjørelse uttalt at «situasjonen var på nippet til å utvikle seg med en helt annen utgang.»

Ba om prioritert landing på Kastrup



Til slutt bestemte pilotene seg for å avbryte flyvningen. Trafikkledelsen på Kastrup ble forespurt om tillatelse til en såkalt prioritert landing, noe som innebærer at andre fly må vike for å kunne lande så raskt som overhodet mulig, skriver flysmart24.no.

Etter landing ble de åtte bråkmakerne tatt hånd om av dansk politi til tilrop fra rasende passasjerer.

Samtidig ble det beordret full evakuering av flyet og gjennomsøk av all bagasje av frykt for at de åtte passasjerene hadde etterlatt seg farlig håndbagasje.

Flyet returnerte deretter til Oslo. Passasjerene fikk fly videre med et annet fly dagen etter.



