Julen på Kanariøyene kan bli preget av sand i luften

Det er meldt tett sanddis opp mot helsefarlige nivåer lille julaften på de spanske ferieøyene.

Feirer du jul på Kanariøyene kan høytiden bli preget av tett sanddis i lufta, et værfenomen kjent som calima. Det melder det norske nettstedet Canarijournalen.

Calima skyldes at sandstøv virvles høyt opp i luften i Sahara-ørkenen i Afrika, før det blåses inn over Kanariøyene via Atlanterhavet. Der kan sanden bli en stor plage for innbyggere og besøkende. Jo høyere tetthet av sandpartikler i luften, jo større er sjansen for at personer som oppholder seg utendørs pådrar seg luftveisinfeksjoner.

Barn og eldre ekstra utsatt



Earth Nullschool viser at tettheten på calimaen kan komme opp mot 200 partikler sand med diameter på opptil 10 mikrometer per kubikkmeter luft søndag 23. desember. Når nivået er så høyt kan det være skadelig for alle å oppholde seg utendørs, også de som ikke er ekstra sensitive for luftforurensning.

Barn, eldre og personer med dårlig helse er mer utsatt.

Kommer nivået opp på over 300 partikler per kubikkmeter luft, er det direkte farlig. Det er imidlertid ikke meldt om så heftig sanddis i julehelgen.

Tredje calima i desember



Ifølge Canarijournalen omtales værfenomenet som calima når sikten utendørs blir på under fem kilometer samtidig som luftfuktigheten er mindre enn 70 prosent. Ofte stiger temperaturene under calima.

Værmodeller Canarijournalen siterer viser at de populære ferieøyene kan vente seg sin trejde calima i desember til helgen. Det er i gjennomsnitt 20 calimaer på Kanariøyene hvert år.

I tillegg til sand, kan calimaer bære med seg bakterier, virus, sopp, insekter, sporer og alger, ifølge nettstedet.

