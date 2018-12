Piloter og kabinansatte i Widerøe skal kurses om menneskehandel

Flyselskapet Widerøe skal kurse sine piloter og kabinansatte for å lære dem å avsløre ofre for menneskehandel.

Fra før har 160 av bakkemannskapet på Gardermoen blitt kurset i dette. Andre flyselskap har ikke fått tilsvarende kurs, skriver Dagens Næringsliv.

Kripos opplyser til avisen at det ikke er avdekket tilfeller av trafficking på fly som har kommet til Norge, men at det ikke kan utelukkes at det skjer.

– De aller fleste har de beste intensjonene med flyreiser. Samtidig vet vi at det ikke alltid er tilfellet, sier informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

Widerøe har flest innenlandsflyginger, men flyr også til Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannia.

