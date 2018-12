Full trønder forsøkte å knuse flyvindu på SAS-flygning

Et fly måtte mellomlande på grunn av en full og truende trønder - nå må han betale for den uplanlagte mellomladningen selv.

I forrige uke skulle et SAS-fly direkte fra Værnes til Las Palmas. Akkurat sånn ble det ikke. Flygning SK7317 måtte gjøre en sikkerhetslanding i Lisboa da en full trønder om bord oppførte seg truende, skriver Dagbladet.

Den utagerende trønderen måtte stripses fast til et sete av både mannskap og passasjerer etter at han prøvde å sparke ut et flyvindu, og fikk både barn og voksne til å gråte.

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, bekrefter hendelsen og at mannen er politianmeldt. I tillegg må passasjeren mest sannsynlig betale for ekstralandingen selv.

Snakker om flere hundre tusen kroner

– En slik regning kommer på flere titalls tusen kroner. Fører landingen til forsinkelser for påfølgende flyginger for passasjerer eller mannskap, kan det bli snakk om flere hundre tusen kroner, sier Johansen til Trønder-Avisa.

Situasjoner med fulle og krakilske passasjerer er et stadig økende problem i flyverdenen, opplyser informasjonssjefen i SAS.

Ingen av de ansatte på flyplassen eller mannskapet hadde lagt merke til noe mistenkelig med oppførselen til trønderen før han kom om bord.

Oppstyret startet først da flyet var i lufta.

Dette er den verste hendelsen i noen SAS-fly Johansen kan huske å ha vært borti de siste årene.

