Thailand jobber på spreng med å begrense rabiesutbrudd

Thailand jobber for å begrense spredningen av rabies etter flere tilfeller av viruset over hele landet.

Viruset er oppdaget i 40 provinser, inkludert populære turistområder som Bangkok og Chiang Rai, ifølge BBC.

Fire smittede mennesker har omkommet av viruset i Thailand i år.

Det har vært 400 bekreftede tilfeller av rabies hos dyr i Thailand siden begynnelsen av året, ifølge Department of Livestock Development (DLD). Det er dobbelt så mye som i samme periode i 2017.

Hunder er den vanligste bæreren av rabies i Thailand, etterfulgt av kyr og katter, som alle kan smitte mennesker.

DLD gir skylden til økningen av kjæledyreiere som ikke vaksinerer dyrene sine, mens noen lokale medierapporter mener at vaksinen ikke er gjort tilgjengelig.

Å ikke vaksinere kjæledyrene sine i Thailand er ulovlig og kan straffes med en bot på 200 baht (cirka 50 kroner).

Det har ikke blitt dokumentert om noen nordmenn med sykdommen siden 1815, men hvert år regnes det med at 200 nordmenn smittes, skriver TV2.

Dette blir gjort i Thailand

Rabies: Dødelig virussykdom som angriper nervesystemet hos varmblodige dyr. Kalles også hundegalskap.

Forekommer i 150 land i alle verdensdeler unntatt Australia og Antarktis.

I industrialiserte land er den å finne hovedsakelig hos ville dyrearter, men sykdommen kan spres til husdyr og mennesker. Hunder i Norge skal vaksineres mot rabies.

Første vaksine til bruk på mennesker ble utviklet i 1885. Dagens vaksine har vært i bruk siden 1976.

Rabies er ikke påvist hos mennesker i Norge siden 1815. Det siste tilfellet hos dyr på fastlandet var i 1826.

Viruset ble første gang påvist hos polarrev på Svalbard i 1980. Rabiessmitte er ikke blitt overført til mennesker på Svalbard.

Sykdommen overføres via kroppsvæske, normalt som følge av bitt.

Ved bitt må såret straks vaskes med såpe, og behandling med vaksine og medisin settes i gang så raskt som mulig.

Uten behandling vil sykdommen vanligvis bryte ut etter tre til tolv uker. Det tar sjelden lengre tid enn et år.

Symptomer er smerter eller ubehag rundt bittstedet, feber, hodepine og sykdomsfølelse. Deretter følger uro og angstanfall, krampeanfall og ofte perioder med voldsom oppførsel. I noen tilfeller inntrer lammelser og koma uten forutgående kramper. Uten behandling ender sykdommen med døden etter to til syv dager.

Rabiestypen European Bat Lyssavirus 2, som nå er påvist på en død flaggermus i Valdres, er ikke tidligere blitt påvist i Norge.

Denne varianten skiller seg noe fra den typen som er mest knyttet til spesifikke rovdyr som hund, rev og mårhund. Flaggermusvirusene smitter sjelden til andre dyrearter.

(Kilde: Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, helsenett.no)

Myndighetene er godt i gang med å vaksinere dyr mot sykdommen.

Myndighetene sier utbruddet er «under kontroll» og satt som mål å vaksinere ti millioner hunder og katter innen september i år. Hunder står for 99 prosent av rabiessmitte hos mennesker, og Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at vaksinering av hunder er den mest effektive måten å forebygge rabies på hos mennesker.

I dag har tallet gått ned fra 40 til 13 provinser i Thailand hvor man bør være ekstra påpasselig med rabies, skriver den danske avisen Ekstrabladet.

Det gjelder områdene: Surin, Chonburi, Sumutprakan, Chachoengsao, Nan, Buriram, Ubon Ratchathaini, Chiang Rai, Rot Et, Songkhla, Rayong, Tak og Sri Saket.

Direktør i DLD, Apai Sutti, sier at Thailand ønsker å eliminere rabies innen 2020.

Mennesker kan vaksineres mot viruset, og vaksinen har fortsatt virkning selv om den blir gitt etter eksponering for infeksjonen.

Senter for sykdomskontroll og forebygging (CDC), sier rabies «ikke er en stor risiko» for de fleste reisende til Thailand. CDC anbefaler likevel reisende som sannsynligvis vil være utendørs eller drar til fjernere områder, å vaksinere seg mot rabies. Barn anbefales også å bli vaksinert, da det er mer sannsynlig at de leker med dyr og ikke sier fra om å eventuelt ha blitt bitt.

