Italiensk by innfører omstridt «turistskatt»: – Ingen god idé

Lokalt næringsliv er kritisk til at myndighetene i Polignano a Mare krever betaling av turister som vil besøke byen.

Stadig flere turister ser ut til å legge sine reiser til Italia for å oppleve italiensk kultur. I 2014 besøkte 49 millioner turister italienske byer, mens det hittil i år har økt til hele 57 millioner besøkende.

Nå ser flere byer sitt snitt til å tjene penger på masseturismen.

Byene Roma, Firenze og Venezia har alle innført turistskatt. Nå krever også byen Polignano a Mare penger fra turister som ønsker å besøke det historiske sentrumet av byen i julen.

Ifølge Telegraph må turistene betale 5 euro, rundt 48 kroner, i inngangspenger for å komme inn i kystbyen, som er kjent for sine gamle bygninger og klipper. Med på kjøpet får de popcorn, en smultring og drikke.

Byens ordfører Domenico Vitto sier målet er å få gjort noe med turismen til byen om vinteren.

– Målet er å tiltrekke oss turister under vintermånedene. Vi har et stort antall besøkende om sommeren, men det er nesten ingen her i oktober. Byen er død. Vi vil gjøre det mindre sesongavhengig, sier ordføreren til Telegraph.

Inngangspengene ble innført i november og vil bli avsluttet 6. januar. Lokalbefolkningen kan selv bevege seg fritt i byen uten å betale.

– Ikke en eventyrpark



Innføringen av den såkalte turistskatten har fått en lokal næringslivsorganisasjon til å se rødt. De mener ordningen er en uakseptabel kommersialisering av det offentlige rom.

– Å forandre byen til et show, som om vi er en eventyrpark, er ikke en god idé. Byen skal være en del av verdens kulturarv, skriver næringslivsorganisasjonen Confesercenti Terra di Bari i en uttalelse, ifølge reisenettstedet Traveller.

En annen organisasjon vurderer om de skal gå rettens vei for å få fjernet inngangspengene.