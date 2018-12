Redningsaksjon for sanddynene på Gran Canaria

De ikoniske sanddynene ved Maspalomas står i fare for å blåse til sjøs.

Spanske myndigheter jobber med å forhindre at sanddynene ved Maspalomas på Gran Canaria havner i Atlanterhavet. Sterk vind blåser sand ut på havet, og hvert år forsvinner 40.000 kubikk med sand.

Så langt har 7000 kubikk med sand blitt flyttet fra et område i ørkenen og nærmere stranda Playa del Inglés, som er en del av dynene. Til sammen skal 60.000 kubikk sand flyttes.

– Vi er vitne til fødselen av de nye sanddynene, sa direktøren for bevaringsprosjektet, Miguel Ángel Peña, til den spanske avisen La Provicia.

Les også : Badestrand på Gran Canaria stengt på grunn av hai

Flyttes på natta

Redningsaksjonen av naturreservatet, som er delvis fredet, har en antatt prislapp på 12 millioner kroner. Playa del Inglés er den mest populære stranda på Gran Canaria, så for å forhindre at turister blir skremt fra å ta turen dit kommer aksjonen til å gå langsomt, og arbeidet fordeles utover to år. Sanda flyttes på natta og når turistsesongen er lav, skriver VG.

I tillegg til å flytte sand skal myndighetene også plante 350 trær som fanger opp sand i røttene, skriver The Canary News.

Les også : Fly fra Gran Canaria måtte nødlande med stinkende passasjer

Maspalomas' sanddyner ligger tett opp mot havet, og er delvis fredet. Foto: Shutterstock

Stammer fra istiden

Det ryktes om at sanda fra sanddynene har blåst over fra Sahara i Afrika, en av Gran Canarias nærmeste naboer. Det stemmer ikke - sanddynene stammer nemlig fra istiden.

Under istiden lå det som i dag er Maspalomas' kystline flere tusen meter under vann. Gradvis, ettersom havet trakk seg tilbake, kom sanden frem og vinden formet det som i dag er sanddynene, ifølge Guide to Canary Island.

I dag er sanddynene et populært turistmål på Gran Canaria.