Selv om besøket har skjedd for noen år siden, kan det hindre deg å krysse de amerikanske grensene.

For tiden er statsborgere fra åtte land underlagt generelle eller spesielle begrensninger når det gjelder innreise til USA: Tsjad, Iran, Libya, Nord-Korea, Syria, Venezuela, Jemen og Somalia.

Men du kan bli hindret å komme inn i USA, dersom du som norsk statsborger har besøkt ett av landene på den såkalte svartelisten, melder Aftenposten.

– Vi har hatt saker der ett eller flere av familiemedlemmene har besøkt land som er svartelistet. Selv om besøket har vært for noen år siden, har de blitt nektet innreise, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll, til Aftenposten.

Også DnB og If bekrefter overfor avisa at de får henvendelser som går på problemer med innreise som følge av besøk til land på svartelista.

Kundens ansvar



Som norsk statsborger trenger du ikke alltid visum for å reise til USA, men du må minst fylle ut en ESTA-søknad på internett for å få innreisetillatelse. Kravet gjelder også for mellomlandinger.

Voll i Gjensidige forklarer at det er kunden selv som har ansvar for å ha pass, visum og andre reisedokumenter i orden før utreise. Forsikringen dekker kun tap av dette som følge av tyveri, når man først er på reise.

Har du besøkt et av landene, må du søke visum



Bill Whitaker, som er konsulent ved den amerikanske ambassaden i Norge, sier til Aftenposten at visumsøknader og bedømmelsesprosessen kan være komplisert og at hver søknad behandles individuelt.

Han avviser ikke at norske statsborgere kan bli nektet visum til USA dersom vedkommende har besøkt ett eller flere av landene som er underlagt reisebegrensninger.

I slike tilfeller er man ikke kvalifisert til å søke om ESTA, men må gjennom et visumintervju.

– Som en del av visumintervjuet vil søkere bli spurt om relevant informasjon. Dette kan blant annet omfatte dommer, tidligere reiser og formålet og aktivitetene ved reisen, sier Whitaker til Aftenposten.

