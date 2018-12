En 21 år gammel mann ble kastet av flyet da han spøkte med å være terrorist på Snapchat.

Det var indiske Yogvedant Poddar som ble kastet av flyet rett etter han sendte en venn en selfie på Snapchat, skriver Daily Mail.

Poddar tok nemlig bilde av seg selv, poserende med et tørkle som dekket halve ansiktet, med teksten:

«Terrorist om bord, jeg knuser kvinnehjerter».

En av de andre passasjerene så at det stod «terrorist» og «destroy» på Poddar sin mobil og meldte dermed ifra til flybesetningen.

Poddar ble da kastet av Jet Airways-flyet som skulle fra Kolkata til Mumbai i India, melder den indiske nyhetsplattformen NDTV.

Les også: Påkjørt og drept av fly på rullebanen ved Moskva internasjonale flyplass

Avgangen ble utsatt, og flyselskapets sikkerhetsvakter overleverte Poddar til politiet.

Poddars far skal ha ankommet flyplassen for å forklare politiet at sønnen bare spøkte med venner på sosiale medier.

Politiet gjennomsøkte bagasjen til mannen og fant fort ut av at han ikke planla noe terror, og lot han gå.

Det var 160 mennesker om bord. Sikkerheten ble tatt ekstra på alvor siden det også er ti år siden en rekke terrorangrep i Mumbai i 2008. Da mistet 166 personer livet.

Les også: Minst 21 omkom i trengsel som oppsto på indisk jernbanestasjon