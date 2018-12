Slik vil de ha betalt for turen

Allerede må mange betale for å bruke naturen, og mer kan det fort bli av det.

Nordkapp er selve kroneksempelet. I dag koster det 270 kroner å komme inn på platået. Den siste tiden har debatten rast om hvordan området skal forvaltes i årene framover.

Flere kommuner har avgiftsparkering på utfartssteder. Solli i Asker trekkes fram som ett eksempel av Norsk Friluftsliv. Prisen har vært 30 kroner per bil i skisesongen, ifølge Budstikka.

Løypeavgift

Løypeavgift for skigåere er noe som kreves inn flere steder i Norge. Tidligere har det kostet 100 kroner for voksne og 50 kroner for barn å bruke tidligløypene til Ringsaker Almenning, ifølge Ringsaker Blad. På Beitostølen ble det innført en avgift på 50 kroner per skiløper per dag i 2013, ifølge NRK.

For å bade på Sydstranda på Ulvøya i Oslo, må voksne betale 25 kroner og barn 10 kroner, ifølge Ulvøy vels nettsider.

I høst ble det innført krav om betaling for bruk av jernstigen på Åndalsnes. Den gjør det mulig også for personer som ikke er fjellklatrere, å forsere en fjellside der. Fylkesmannen har ennå ikke godkjent denne avgiften, ifølge Norsk Friluftsliv.

Turistskatt

Kommunal og regional turistskatt er det mange som har tatt til orde for, også i høst.

– Selv om Stortinget enn så lenge har stilt seg negativ, tror jeg den økende turismen vil tvinge turistskatten fram, uttalte Ingelin Noresjø, fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, til Lofot-Tidende 15. november.

KrF-politikeren har meningsfeller i flere andre partier, alt fra Høyre til Ap, selv om noen velger å bruke andre betegnelser.

– Vi mener reisemålsbidrag dekker dette bedre, uttalte Trond Jore i Ap til Rjukan Arbeiderblad 16. oktober.

Store protester

Et forslag om løypeavgift for Preikestolen, ble møtt med store protester i 2016, blant annet fra Norsk Friluftsliv. Ordfører i Forsand kommune, Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H), begrunnet forslaget sitt med at selskaper som tjener penger på å sende folk til Preikestolen, bør betale for tilrettelegging og beredskap.

