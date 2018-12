Kinesiske turister svikter Thailand

En ferjeulykke som tok livet av flere titalls kinesere tidligere i år, har skremt kinesiske turister vekk fra Thailand.

Kineserne utgjør rundt 25 prosent av Thailands 35 millioner besøkende årlig. De trekkes til landet av billige strandferier, anerkjent mat og Bangkoks natteliv.

Men ferjeulykken i juli, der 47 kinesere druknet, fikk raskt konsekvenser. I august falt tallet på kinesiske turister med 12 prosent, og i september var det 15 prosent færre kinesere som til dro til Thailand, sammenlignet med samme måned året før.

Og fallet fortsatte i oktober. Rundt 20 prosent færre enn i oktober 2017, et fall på 160.000 besøkende fra Kina. Reiselivsstatistikk viser at turistenes forbruk over en tremånedersperiode falt med 476 millioner dollar.

Også andre forhold har hatt negativ virkning for Thailands turistindustri. I 2015 eksploderte en bombe i sentrum av Bangkok, året før hadde det vært et militærkupp.

En talsmann for reiselivsnæringen sier at tendensen har vært en vekker og at Thailand ensidig har vært altfor opptatt av å få kineserne til landet. Nå skal Thailand presenteres for et videre publikum, selv om kinesiske turister fortsatt vil utgjøre en stor og viktig del.