Tre nye flyplasser planlegges på Grønland for å lokke enda flere turister til verdens største øy. Investeringen koster landet et halvt statsbudsjett.

En ny hovedflyplass skal bygges og to eksisterende flyplasser skal utvides. Det ble bestemt i det grønlandske parlamentet torsdag forrige uke. Vedtaket ble fattet med 18 av 29 stemmer, skriver AFP relaxnews.

Flyplassutbyggingen er anslått å koste omkring 3,6 milliarder danske kroner, eller nesten 4,7 milliarder norske. Det vil være tidenes investering på Grønland, og tilsvarer drøyt halvparten av landets samlede statsbudsjett for 2018.

Den danske stat vil være med på å finansiere utbyggingen, på betingelse av at Danmark skal godkjenne andre potensielle investorer i flyplassene, skriver danske DR. Danmarks regjering er nemlig bekymret for at andre land skal kunne få innflytelse på Grønland. Et kinesisk selskap har tidligere vist interesse for flyplassene.

Kan ikke lande store fly i Nuuk



Grønland regnes som en del av Danmark, men har selvstyrestatus. Det innebærer blant annet at grønlenderne selv kan bestemme over miljøbeskyttelse, utenrikspolitikk, politi- og rettsvesen, men at den danske dronning er statsoverhodet og at landet får økonomisk støtte fra Danmark.

Ifølge Visit Greenland besøkte 85.000 turister Grønland i 2017.

I dag er det bare den internasjonale flyplassen i Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) som har lang nok rullebane til å kunne ta i mot større fly som for eksempel Boeing 747. Skal man til hovedstaden Nuuk er man nødt til å ta et mindre fly videre.

Flyplassen i hovedstaden Nuuk vil få en 2200 meter lang rullebane, hvilket vil være over en fordobling sammenlignet med dagens 950 meter lange rullebane.

Klar til bruk i 2022



Med den nye flyplasspakken skal internasjonal trafikk i stedet gå til Nuuk og Ilulissat på den grønlandske vestkysten. En helt ny flyplass vil bli bygget på sørspissen av øya i Qaqortoq. Flyplassen i Kangerlussuaq skal fortsatt være i drift, men statusen flyplassen vil få er fortsatt uavklart.

Flyplassplanene har skapt heftige debatter på Grønland og var i september nær ved å utløse en politisk krise i landet med 55.000 innbyggere.

Går prosjektet som planlagt skal alle de tre lufthavnene stå klare til bruk i løpet av 2022.

