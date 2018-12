Feriested innfører mobilforbud ved bassenget

En resort på Bali har innført forbud mot alt elektronisk utstyr ved bassenget mellom klokka 9 og 17.

Forbudet er innført ved det luksuriøse Ayana Resort og Spa på den indonesiske ferieøya Bali, en yndet destinasjon for nordmenn. Målet med forbudet er å forsikre seg om at gjestene slapper av og har det så bra som mulig.

– Vår intensjon er å bevare hvem vi er ved å verdsette menneskelig kontakt og egentid. Vi ønsker å skape et sted for ro, hvor gjestene våre virkelig kan slappe av, sier en talsperson for Ayana Resort til reisenettstedet Lonely Planet News.

Dermed kan gjestene glemme selfier fra solsenga og Instagram-bilder av fargerike drinker. Det er også uaktuelt å ringe hjem, lese jobb-mailen og se hva vennene dine gjør på sine ferier.

Resorten tilbyr «gammeldags» underholdning for gjestene mens de er offline, i form av sjakk, kortspill, sudoku og lignende.

Dine elektroniske duppeditter, det være seg telefonen, kameraet eller nintendoen, kan du låse trygt inn i et skap ved bassenget.

For mange spiller mobilen en stadig større rolle i ferien. Reisende bruker den til å navigere, planlegge, bestille overnattinger og ta bilder og videoer for å huske ferien, for å nevne noe. Veldig mange deler også bildene sine i sosiale medier.

En undersøkelse gjennomført av hotell- og reisesiden Momondo viser at kun 36 prosent av oss lar være å svare på jobbmail i ferien. Bare 33 prosent unngår å ta telefoner, 31 prosent unngår meldinger.

