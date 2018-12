Hvordan sikre deg billige billetter til romjulen

Juleferien er, i likhet med andre skoleferier, høysesong for utenlandsreiser. Hvis du ikke allerede har bestemt deg for hvor du vil dra i julen eller romjulen, bør du komme i gang nå.

En gyllen regel dersom du ønsker deg rimelige feriebilletter til romjulen, er å være ute i god tid. Vanligvis er en tidsramme på 6-13 uker før avreise best med tanke på prisen. Men julen er ifølge landssjef i AirHelp Norge, Andreas Hermansson, litt spesiell.

Han råder derfor til å være ute enda tidligere.

– Samtidig handler dette mye om tilbud og etterspørsel, og julen er jo en periode der mange reiser. Et triks du kan gjøre på mange prissammenligningssider og søkemotorer, er å sette prisovervåkning på en bestemt destinasjon for bestemte datoer. Da får du en melding når prisene er best.

Bestiller nær avreisedato

Noen nettsteder har også ganske avanserte algoritmefunksjoner for prisprognoser, hvor historiske prisnivåer brukes til å forutse hva den beste prisen kommer til å bli i fremtiden.

– Et annet tips kan være å lete etter alternative flyplasser, kanskje det er billigere å fly til en annen flyplass enn hovedflyplassen, og ta tog eller buss til det endelige reisemålet. Uansett må man belage seg på relativt dyre flyreiser i jula, dessverre.

Foto: Shutterstock/NTB Scanpix

Kommunikasjonsansvarlig Nora Aspengren i reisemarkedsaktøren TUI stiller seg bak Hermanssons råd om ikke å vente for lenge.

– Hvis du har visse ønsker eller behov så ville jeg begynt å titte nå. Vi ser at de reisende bestiller ferien sin nærmere avreise enn det man gjorde i fjor, så det finnes enda både gode hoteller og gode priser tilgjengelig, sier hun til ABC Nyheter.

– Jeg ville tatt en titt på Kanariøyene der kapasiteten er størst – for eksempel Gran Canaria eller Tenerife. Her er det også enklere å finne noe som passer de som har spesielle ønsker eller behov, da utvalget her er størst.

Høyere press

I de fleste tilfeller har den billigste prisen allerede gått ut i oktober, men Hermansson i AirHelp mener det kan også være lurt å sjekke ut de ulike prissammenligningsportalene.

– De fleste av dem har gjerne en funksjon der du kan velge et avreisetidspunkt og deretter velge å søke «hvor som helst», og du vil få lister over forskjellige destinasjoner og priser. Så kan du sortere slik at de laveste prisene kommer først. Like før julen er det imidlertid ganske dyrt å fly, generelt sett.



– Hvilke trender ser du nå i november og frem mot jul?

– En tendens som vi har sett igjennom året på AirHelp, er at det har vært mange flyforsinkelser og forstyrrelser i år sammenlignet med tidligere år, og dette vil trolig også fortsette inn mot julen. Samlet sett er det også økende flytrafikk og flere passasjerer, noe som igjen skaper høyere press på flyplasser og flyselskaper.

Nær fulle avganger

Et tips AirHelp-sjefen kan komme med til de som vil reise bort i romjulen, men som ennå ikke har bestilt billett, er å være litt fleksibel med reisedatoer.

– Enten ville jeg søke etter fleksible datoer eller lete i en priskalender for oversikt over priser for hele måneden. De aller fleste bookingsider har for øyeblikket muligheter for fleksibelt søk etter priser. Du kan spare tusenvis av kroner ved for eksempel å fly ut en dag før eller senere, forteller han.

Mauritius i Det indiske hav er rene øyparadiset og har en rekke severdigheter å friste med for den som tar turen hit. Foto: St. Regis Mauritius Resort / Flickr

Siri Røhr-Staff er informasjonssjef i Ving Norge AS. På spørsmål om hvilke tendenser som utmerker seg nå i november og frem mot jul, svarer hun i likhet med Aspengren at generelt flere bestiller reiser tettere opp til når de skal dra.

– Det er mange som har lagt merke til at det er gode priser nå, og da benytter de muligheten til en impulsiv reise på tampen av året og i den mørkeste tiden. Avgangene våre til Thailand, Kapp Verde og Gran Canaria i romjulen er nesten fulle.

– Når må man bestille for å finne de beste tilbudene?

– Våre priser er dynamiske, det vil si at de reguleres etter etterspørsel. I romjula er etterspørselen som regel høy, derfor vil prisene være lavere før og etter selve romjulen da «alle» har fri.

Eksotiske strender og populære storbyer

Hos TUI er det Kanariøyene som utmerker seg som nordmenns største vinterfavoritt også i år.

– Vi ser også at eksotiske reisemål som Thailand, Vietnam og Mauritius skiller seg ut i år. Særlig er Mauritius populært i romjulen. Den største andelen av våre kunder velger sol og strand i vinter, men storbyer som London, Roma og Barcelona er også populært.

(Saken fortsetter under)

London er populært reisemål i romjulen for mange nordmenn. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix

Så er spørsmålet: Foretrekker vi fremdeles å feire selve julaften hjemme i Norge, eller velger stadig flere av oss å reise bort?

– Flytrafikken generelt har steget en hel del de siste årene, og denne trenden fortsetter også inn i julen. Slik sett vil jeg tippe at flere flyr utenlands i julen i år. Det som er sikkert er at det i år er gunstig å få til en lengre ferie, da man bare trenger å ta ut et par feriedager i romjula for å maksimere ferien, svarer Hermansson som får medhold av Røhr-Staff i Ving.

– Vi ser at avgangene etter juleaften er mest populære, men det er også mange som mer enn gjerne bytter ut ribbe og slafs med tapas og sol. De som vil være borte 14 dager, reiser som regel før juleaften.