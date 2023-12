London: – Det er helt avgjørende å skille seg ut i dette markedet, og det føler jeg at vi gjør, sier Jo Ringestad mens han viser vei gjennom ganger kledd i tunge, tykke tekstiler, marmor og håndblåste venezianske lamper.

Ringestad går i detaljene på Londons nyeste og maksimalistiske hotelltilskudd situert midt i Soho. Byens bankende kulturelle hjerte, med alt du kan ønske deg av underholdning, mat og uteliv rett utenfor.

Jo Ringestad hadde jobbet 20 år i motebransjen da han møtte Noel Hayden. Etter syv år har han åpnet drømmehotellet midt i London. Foto: Torgeir Kveim Sti / Finansavisen

Stilen er overdådig, 70-tallsinspirert kitsch fra gulv til tak over elleve etasjer, samtidig som det er hjemmekoselig og luksuriøst.

Ringestad beskriver det som et syvårig venneprosjekt hvor designer Martin Brudnizki har fått fritt spillerom, investoren Noel Hayden har finansiert prosjektet, mens Ringestad har samlet teamet som gjennomførte det.

Omsider er dørene åpne.

– Jeg kan puste litt ut. Det har vært noen tøffe måneder før åpning, men besøksmessig har det vært over forventning, sier han.

Broadwick Soho Nyåpnet, uavhengig luksushotell i Soho, London.

57 rom, fire spisesteder og barer.

Prislapp: 1,3 milliarder kroner.

Nordmannen Jo Ringestad er hotellets managing director.

En suite på Broadwick Soho. Foto: Broadwick Soho

Luksushoteller opp

Broadwick Soho er en del av en ny bølge superluksus som er i ferd med å innta britenes hovedstad. Magre økonomiske tider til tross – Londons luksushotellmarked trosser tyngdekraften, og etter allerede å ha gjort et betydelig byks siden toppåret 2019, er prisene og marginene ventet å fortsette å øke, ifølge Deloitte.

Spesielt i luksuskategorien har det tatt helt av, med en rekke nyetableringer og gjenåpninger av historiske storheter som konkurrerer om de mest velstående turistene.

Den norske hotelldirektøren har imidlertid en klar idé om hva som er nøkkelen for å lykkes med Broadwick Soho.

En rosa tredør, litt skjult fra gaten, utgjør hotellets inngangsparti. Foto: Broadwick Soho

– Vi hadde lyst til å skape et femstjerners hotell med personlighet, noe utover det vanlige hotelloppholdet. Et Soho-hotell som tar inn alt av kultur og yrende liv som er blitt skapt i området gjennom generasjoner, sier Ringestad.

Som så mye annet morsomt i livet startet Broadwick Soho med en litt fuktig kveld ombord på en yacht i Middelhavet under Monaco Grand Prix.

Jo Eyvind Fabrice Ringestad fra Oslo, med over 20 års bakgrunn fra moteindustrien og familiens Hotel Normandy i Cap d’Ail i Sør-Frankrike, møtte Noel Hayden, britisk ventureinvestor og milliardær som hadde vokst opp på foreldrenes hotell i Bournemouth.

Haydens familie gikk konkurs i ung alder og flyttet tilbake til London. Men med foreldrenes entreprenørånd begynte han som ung å lage nettsider for lokale myndigheter i emningen av den digitale alderen, noe som skulle utvikle seg til bli 1.000 ansatte fordelt på flere selskaper i Soho og City.

Møtet mellom dem ble starten på en «crazy» idé som gjennom de neste syv årene skulle overleve en pandemi, et bygg som skulle rives og bygges opp igjen fra bunnen av midt i sentrum av London, bytte av designer og mange utfordringer på veien.

Med en prislapp på totalt 1,3 milliarder norske kroner.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Stilrent i grønt på dette Broadwick Soho-rommet. Foto: Broadwick Soho

Resultatet er imidlertid akkurat det Ringestad så for seg: Londons varmeste og plysjeste luksushotell spekket med en imponerende kunstkolleksjon samlet over seks år, tre restauranter og 57 spesialdesignede rom og suiter midt i byens aller hippeste strøk.

– Det er veldig mye hoteller i luksusmarkedet, og vi visste da vi bygde at det var mange nye femstjerners hoteller under oppføring. Derfor mente jeg at det var desto viktigere at vi bygget noe med stor personlighet, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Salongen ved Broadwick Soho Foto: Broadwick Soho

London er målet

– Målet var den familiære følelsen begge husker fra familiehotellene, der det føles genuint for gjestene. Det er samtidig veldig vanskelig, for det er kultur som må sitte i veggene og skapes sammen med de ansatte over tid, sier han.

London er blitt en magnet for luksusmarkedet, og bare i år får den britiske hovedstaden tilført 1000 nye hotellrom i luksuskategorien – det største antallet siden London-OL, viser tall fra eiendomsinformasjonsselskapet CoStar.

En Deloitte-rapport viser at London nå er den mest attraktive byen for hotellinvesteringer i Europa, foran både Lisboa og Amsterdam, som følge av byens appell for både turisme og business.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Interiør fra et av badene på Broadwick Soho Foto: Broadwick Soho

Langs med Hyde Park og Green Park konkurrerer historiske The Ritz med nyåpnede The Peninsula, hvor rommene starter på 17.000 kroner natten. Det raffeste er kanskje Raffles’ renovering av Old War Office-bygningen for 19 milliarder kroner, et spektakulært prosjekt hvor du for 340.000 kroner natten kan bo i suiten som var Churchills kontor under krigen.

To sentrale årsaker er at antallet London-turister passerte 16 millioner i fjor og er på vei tilbake mot 2019-nivåene. Disse la igjen 13,4 milliarder pund, opp 25 prosent fra året før. Samtidig snakker reiselivsbransjen om en større trend der verdens én prosent rikeste bruker mer penger på opplevelser.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Nede i fine dining-etablissementet Dear Jackie er temaet italiensk, fra lampene til bordplater til keramikken på veggen. Foto: Broadwick Soho

– Det er nok av det jeg vil kalle upersonlige hoteller der ute

Det er hotellene med grandiose fasader og Rolls-Royce i garasjen som får mest oppmerksomhet, men ikke lange gåturen fra Mayfair og Knightsbridges mastodonter satser Ringestad og Broadwick Soho på andre kvaliteter.

– Hotellets identitet baserer seg på at vi vil skape opplevelser gjennom designet og en personlig service. Dette er noe man historisk forbinder med private members clubs. Man følte seg hjemme, hadde tilhørighet og bygde relasjoner med gjestene, forteller Ringestad.

– Det er nok av det jeg vil kalle upersonlige hoteller der ute med beige lobbyer og litt for sterile rom for min smak.

Det var aldri noe alternativ å legge hotellet til en annen bydel, og Broadwick Soho følger områdets karakter. Ekstravagant og inkluderende.

Utenfor døren finner du et tyvetalls jazzklubber innenfor en radius på ti minutters gange, med Ronnie Scott’s blant de mest kjente.

Går du rett øst, til Denmark Street, kan du henge på den gamle puben hvor David Bowie tok intervjuer med journalister. Et steinkast fra hotellet ligger platebutikken Elton John jobbet i.

Soho har historisk vært den mest åpne bydelen for LGBT-miljøet, artige typer og andre kulturer, som gjenspeiler seg i kulturtilbud og noen av byens aller beste restauranter. Skal du shoppe, er området kjent for nisjebutikker som Alex Eagle, The End, Machine-A, JW Anderson og Axel Arigato. Og du er aldri mer enn fem minutter unna shoppingmekkaene Regent Street og Oxford Street.

Energisk. Og heseblesende.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Nede i fine dining-etablissementet Dear Jackie er temaet italiensk, fra lampene til bordplater til keramikken på veggen. Foto: Broadwick Soho

Avslappet marmor

For gjestene er hotellet et sted å trekke seg tilbake fra Londons høye tempo. For de lokale, en restaurant, konferansesal eller nattklubb.

– Se her, dette er egentlig helt spinnvilt, sier Ringestad og viser vei inn til kjøkkenet.

Nede i fine dining-etablissementet Dear Jackie er temaet italiensk, fra lampene til bordplater til keramikken på veggen.

Ringestad innrømmer at det tidvis har gått litt over styr med den eksklusive marmoren, som er plastret over hele industrikjøkkenet hvor kokkene jobber. Men han sier til gjengjeld at det gir konkurransefortrinn i en bransje hvor kampen om de gode hotellansatte er stor.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



For gjestene er hotellet et sted å trekke seg tilbake fra Londons høye tempo. For de lokale, en restaurant, konferansesal eller nattklubb. Foto: Broadwick Soho

Ringestads lederstil er myk, men med klare retningslinjer for hva hotellet skal være.

– Det er viktig at de ansatte trives på jobb, for til syvende og sist gjenspeiles det i servicen.

Enten det er håndplukket marmor på badene, spesialtapeter eller statuer av den skotske skulptøren William Turnbull. Alle etasjer byr på noe nytt og annerledes.

Ringestad beskriver Broadwick Soho som et hotell for folk som ønsker noe mer enn bare en luksusopplevelse.

Han legger ikke skjul på at det er en stor investering og at prislappen er høy, men Ringestad sier samtidig at det er en del av gamet.

– London, New York og Paris. Alle disse stedene er det en viss forventning til at når du gjør noe, så må det være virkelig gjennomført og bra. Det er et godt bereist klientell vi ser etter, som har sett mye av verden før, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Flute er hotellets ekstravagante rooftop bar hvor man fra varme plysjseter kan ta en drink over Sohos yrende natteliv. Foto: Broadwick Soho

Bar på toppen

Blant de største trekkplastrene er rooftop-baren The Flute. Som et crescendo kroner den taket på hotellet med en stemning på kveldstid som minner om de glade 1920-årene.

På veggene henger kunst fra David Bowies private kolleksjon, en kvinnelig DJ i maxi-briller underholder gjestene med basstung elektronika, mens sceneteppet i sølv bak henne er hentet fra Hayden-familiens Bournemouth-hotell på 70-tallet.

– Vi tilbyr et annerledes luksushotell i hjertet av London. Det blir mye jobb fremover, og vi har tro på at det er et godt tilskudd til Londons yrende liv.

I utsmykkingen har hotellet hovedsakelig brukt familiebedrifter i England, Frankrike, Italia, Tyskland og Portugal som har levert høykvalitets møbler, stoffer, lamper, stein og tepper.

Broadwick Soho har utviklet sin egen parfyme, duftlys og hotelluniformer. Dynene, putene og overmadrassen er fra Tyskland, hvor fjærene er vasket i en tysk innsjø.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Loungen på taket av Broadwick Soho Foto: Broadwick Soho

Detaljnivået er ekstremt. Godt illustrert når Ringestad peker opp i taket på hotellets lounge hvor det er bygget en imponerende lysanordning i trapes trukket i rike stoffer.

– Den tapeten var så komplisert å legge at jeg måtte hente inn min gamle pensjonerte designer fra motebransjen for å løse det for meg.

Det er også nivået man må være på, mener han.

– Jeg tror at dersom du greier å få et produkt fra 97 til 99,2 prosent, så er folk villige til å betale dobbelt for den lille prosentforskjellen. Det skal ikke være perfekt, og det er vanskelig å finne balansen, men det er der fem stjerner ligger for meg.

