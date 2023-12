Hoteller av en annen verden

Nyt utsikten av rå norsk natur fra sengekanten, studer stjernehimmelen i den arabiske ørkenen, la lyden av afrikanske villdyr dysse deg i søvn, og stig ombord på et tradisjonelt toghotell i jungelen.

Banyan Tree AlUla Foto: 2020 © Ales Vyslouzil/Ales Photography FZ LLE / Banyan Tree AlUla

Banyan Tree AlUla

AlUla, Saudi Arabia

På senhøsten i fjor åpnet den singaporeanske hotellkjeden Banyan Tree sin første eiendom i kontroversielle Saudi-Arabia, en resort som ble utviklet av The Royal Commission for AlUla.

Ørkenbyen AlUla har med sin unike kultur og natur på rekordtid blitt et av de mest attraktive reisemålene i det myteomspunnede arabiske landet, som for kort tid siden åpnet grensene for masseturisme.

Et initiativ fra det angivelig mer liberale medlemmet i den saudiarabiske kongefamilien, kronprins Mohammed bin Salman, som med sin Vision 2030 skal redusere Saudi-Arabias avhengighet av olje, diversifisere økonomien og utvikle offentlige tjenestesektorer som helse, utdannelse, infrastruktur, rekreasjon og turisme.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under bildet



Banyan Tree AlUla Foto: Christopher Cypert / Banyan Tree AlUla

For luksuskjeden Banyan Trees del er det gjestenes velvære som står i fokus. De er også opptatt av å bevare omgivelsene rundt seg, og det nye tilskuddet i AlUla er intet unntak.

Resorten er inspirert av nabateisk arkitektur med nomadiske, teltlignende villaer, to restauranter, treningssenter, yoga, spa og svømmebasseng.

AlUlas viktigste attraksjoner, som gamlebyen, Elephant Rock og Hegra, er under en halvtimes kjøretur unna.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hotelito Musa Foto: Alejandro Ramirez Orozco

Hotelito Musa

Guerrero, Mexico

Hotelito ligger nær kystbyen Zihuatanejo på Mexicos vestkyst, og er en del av den mexicanske designeren Andrés Saavedra og canadiske Tara Medinas utopiske visjon Musa (Modern Utopian Society of Adventurers).

Hotellet tilbyr alt fra biobasseng til økologisk gård og restaurant. Hotellets 13 rom har minimalt design, med panoramautsikt over havet og jungelen som bakteppe.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Private bassenger og badekar med saltvann fra hvor du kan skue opp mot stjernehimmelen på kvelden er undervurdert luksus.

En forpliktelse til lokalmiljøet har drevet boutique-hotellet til å drifte fullstendig på solenergi. Hager på taket som gir naturlig kjøligere rom inne, og regnvann som høstes for vanning av hagene, samt kompostinitiativer, er alle grep for å minimere hotellets miljøavtrykk.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Hotelito Musa Foto: Alejandro Ramirez Orozco

Hotellets nærmeste attraksjoner er havet og jungelen, og deres biologiske mangfold av plante- og dyrearter.

Nabobyen Juluchuca er kjent for delikatesser som kokosnøtt-godteri, vannmelon, basilikum og salt, mens fiskerlandsbyene La Barrita, Papanaoa og Puerto Vicente er fulle av familiedrevne sjømatrestauranter ved stranden.

I nærheten ligger også arkeologiske skatter som forteller regionens 3.000 år gamle historie.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet).



The Bolder Foto: Elin Engelsvoll / The Bolder

The Bolder

Ryfylke, Norge

Blant 170 hektar med uberørt natur og uhindret utsikt svever The Bolder-hyttene høyt over Lysefjorden, en av Norges mest spektakulære fjorder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidligere i år åpnet The Bolder fire nye hytter i Ryfylke, i nærheten av den nå verdenskjente fjelltoppen Preikestolen, som har blitt udødeliggjort i blant annet Tom Cruises storfilm “Mission Impossible”.

Tre nye Star Lodges og en Grand Lodge, designet av stjernearkitektene i Snøhetta, er lagt til The Bolders repertoar. Sistnevnte kan huse hele 12 personer, og hyttene skal alle være nøye plassert i landskapet og bygget for å minimere påvirkningen på naturen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



The Bolder Foto: Bitmap/Henrik Moksnes

De vender alle selvsagt mot den majestetiske fjorden og fjellene – og gir deg et sete på første rad til den rå vestlandsnaturen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ingen mat inkludert i oppholdet – men et designkjøkken står klart til disposisjon. Der finner du kjøleskap, induksjonstopp og stekeovn, Nespresso-kaffemaskin, vannkoker og et utvalg kjøkkenutstyr.

Ta med all mat og drikke du måtte ønske, eller bestill matpakker gjennom The Bolder på forhånd. Sengetøy, håndklær, såper og utvask er inkludert i prisen.

Attraksjoner som Kjeragbolten, Fantahålå, Flørlitrappene og Lysebotn ligger også i nærheten.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

One&Only Aesthesis Foto: Rupert Peace

I høst åpner luksushotellkjeden One&Only sitt nye tilskudd i den greske hovedstaden, Athen. På en privat eiendom ved havet kanaliserer One&Only Aesthesis nostalgisk glamour og gir et nikk til Den athenske rivieraens storhetstid på 1960-tallet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hotellet ligger innenfor et 21 hektar stort, beskyttet skogreservat i Glyfada, en kort kjøretur unna de gamle underverkene i Akropolis i den greske hovedstaden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet).



One&Only Aesthesis Foto: Rupert Peace

Fra den glitrende Glyfada-stranden gløtter feriestedet ut mot øyer og yachter som farter forbi. Rommene er alle bygget for å sikre utsikt over Rivieraen og kystlinjen. Feriestedets rom, bungalower og villaer ved stranden er hugget ut av naturlig stein, og innendørs- og utendørsområdene blandes sømløst sammen.

Som et One&Only-hotell er selvfølgelig et storslått spa i planene, samt to signaturrestauranter som skal sette søkelyset på lokale, greske råvarer og retter. Her kommer også barer og en beach club.

På aktivitetsmenyen står helt klart sol, bad – og R&R – høyt, og hotellets KidsOnly Club og One Tribe skal kunne underholde barn og tenåringer slik at foreldre kan ta en velfortjent pust i bakken.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

InterContinental Khao Yai Resort, Thailand Foto: mawa.co

InterContinental Khao Yai Resort

Khao Yai, Thailand

InterContinentals nye resort i Khao Yai-nasjonalpark i Thailand er designet som en hyllest til landets gylne æra av togreiser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Inspirert av regionens historie, som fungerte som en sentral inngangsport for jernbanetransport til de nordøstlige delene av Thailand under kong Rama Vs regjeringstid, feirer Khao Yai Resort denne storhetstiden.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

InterContinental Khao Yai Resort Foto: Nopanon Itthiakarapong

Gamle togvogner har fått nytt liv som luksuriøse suiter og villaer, og hotellet håper med det å fremkalle nostalgi fra en svunnen tid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hotellet, som ligger en times kjøring fra den hektiske hovedstaden Bangkok, har både thailandsk, internasjonal og fransk matservering på stedet, samt flere barer og en te-vogn, der du kan nyte en tradisjonell Afternoon Tea.

Artikkelen fortsetter under bildet

InterContinental Khao Yai Resort Foto: mawa.co

Treningssenter, basseng og spa står selvsagt på menyen, i tillegg kan hotellet organisere en rekke aktiviteter og opplevelser i og rundt resorten, som piknik ved innsjøen og sykkeltur i den grønne jungelen. Khao Yai er også bygget i håp om å bli et ettertraktet sted for destinasjonsbryllup.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Er du en av dem som ikke ønsker å dra noe sted uten din firbeinte bestevenn, vil du være glad for å høre at resorten også tillater gjester å ta med sine hunder og katter.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Natural Selection Duke’s Camp Foto: Natural Selection Duke's Camp

Nye Duke’s Camp er en luksuriøs safari-lodge i Botswanas eventyrlige Okavango-delta.

Plassert i et avsidesliggende område på en kanal nord i reservatet er dette ufiltrert afrikansk villmark kombinert med en uforlignelig safaristil.

Tenk skjenker i mahogni og et butlerbrett med en kanne rykende fersk kaffe om morgenen.

Nyt den gamle sjarmen og undervurderte luksusen i villmarken, som bokstavelig talt er på dørstokken. Leiren er ikke inngjerdet og gir utsikt over en flomslette og sesongbasert lagune. Her kan du oppleve safari på nært hold, men fra komforten av din egen teltsuite.

Artikkelen fortsetter under bildet

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Natural Selection Duke's Camp Foto: Natural Selection Duke's Camp

Duke’s Camp tilbyr ni suiter med romslige bad, samt privat terrasse nøye plassert for å tilby uhindret utsikt over deltaet. Nylig åpnet også søsterleiren Duke’s East, med fire suiter.

De luksuriøse safariteltene sitter elegant blant store buskvekster på et hevet tredekk.

Hvis du våger, kan du sammen med ekspertguider fordype deg i villmarken med blant annet fotturer, mokoro-utflukter (kanotur), fiske og båtturer i solnedgangen. Helikopterflyvninger er også tilgjengelig mot en ekstra kostnad.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Natural Selection Duke’s Camp Foto: Natural Selection Duke’s Camp

Måltidene i leiren nytes i skyggen av gigantiske ibenholttrær eller i et felles spisetelt, og er en overdådig affære med tre-retters middager med krystallglass og antikt sølvtøy.

Ved dagens slutt samles de som vil for historiefortelling ved bålplassen.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Kapital Reise.