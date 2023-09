Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, har mange sterke reiseopplevelser og gode tips.

Beste praktiske reisetips

Være forberedt, men ikke planlegge for mye. Det må også være rom for de tilfeldige opplevelsene og endring av planene underveis. Som å snakke med lokale for å få tips om ting man kan gjøre, blant annet.

Uunværlig gadget på reiser

Utvilsomt mobiltelefon: kamera, telefon, kart, reisehåndbok, booking-plattform og nettleser — alt i ett!

Stokkøya Strandhotell Foto: Dan Ågren

Beste hotell

Jeg kan trekke frem fem vidt forskjellige norske hoteller jeg liker godt: Stokkøya Strandhotell på Stokkøy i Trøndelag, Dalen Hotell i Telemark, Solstrand Hotel ved Os, Tuddal Høyfjellshotell rett sør for Gaustatoppen og Hotel Norge i Bergen.

Tips-tips

Jeg prøver alltid å følge den lokale tips-skikken. Min kone mener at jeg er for generøs.

Shopping-favoritt

Jeg handler kun når det er nødvendig og fortrinnsvis på nett. For meg er shopping først og fremst et mareritt.

Min aller verste opplevelse var med kone og barn på Woodbury Common Premium Outlets en times kjøretur nord for New York der det var tusenvis av mennesker hvis eneste mål var å shoppe i relativt utrivelige omgivelser. Turen vaksinerte meg mot å besøke outlets for resten av livet.

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, på ultraløp i Afrika. Foto: Privat

Sterkeste reiseminne

Jeg har reist mye og til mange rare steder, så kontoen over reiseminner er stor. Sykkelturen fra Lhasa i Tibet til Kathmandu i Nepal via Everest Base Camp North i Tibet i 2011 er definitivt på listen. Sykling over fjellpass over 5000 meter, sykling opp til Everest Base Camp, fri fra mobil i tre uker og besøk på et utall klostere og andre spennende steder ga inntrykk for livet.

En annen spennende opplevelse var da jeg som første nordmann deltok på det 161 km lange non-stop-løpet Addo Elephant 100 Mile Trail Run i dyrereservatet Addo Elephant National Park utenfor Port Elizabeth i Sør-Afrika. Jeg traff antiloper, aper, vortesvin og sjakaler underveis, og hørte mange morsomme dyrelyder om natten.

En som løp noen minutter foran meg om natten, traff en leopard som trakk en nylig nedlagt 350 kilo kudu-antilope av stien rett foran ham. Jeg så bare blodet på stien da jeg passerte. Noen andre møtte flodhester under en av de 22 elvekryssingene vi foretok underveis.

