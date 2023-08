Reisetips: Da Kina traff Øystein Dørum

Heller enn å begi seg ut på hesblesende shoppingrunder er NHOs sjeføkonom mer påpasselig med å inkludere musikalske opplevelser når han besøker storbyene.

Vi har snakket med Øystein Dørum om reising.

Favorittflyselskap

– Her blir svaret toget.

Reiseantrekk

– Dressen pleier å overleve flyturen bedre på kroppen enn i kofferten, men her er jeg ambivalent.

Pakkestrategi

– Jeg prøver å pakke lettest mulig, men ikke med så lite plass til overs at jeg ikke får plass til en CD eller 20.

U Chiang Mai Hotel Foto: U Chiang Mai Hotel

Beste hotell

– U Chiang Mai Hotel i Thailand kombinerte standard og velvære med solide doser vennlighet. Veldig bra!

Tips-tips

– Her oppfordrer jeg til å sjekke guideboken. Hvilke råd man får vedrørende dette med tips, varierer mye fra sted til sted.

Beste praktiske reisetips

– For egen del blir det å bestille flybilletter tidlig for å få en plass ved nødutgangen til abnormt lange ben.

Uunnværlig gadget på reiser

– Uunnværlig på reiser er iPad, iPhone, iPod og AirPods.

Tokyo tiltrekker seg 20 millioner turister årlig. Her fra shoppingområdet i bydelen Shibuya. Foto: Colourbox

Shopping-favoritt

– Her blir det musikalske favoritter, for det beste ferdaminne (reiseminne, red.anm.) fås i den lokale musikkbutikken. Her rager Kevin Johansen, amerikanskfødt musiker fra Buenos Aires, musiker Shintaru Sahamoto fra Tokyo og duoen The Stangs fra Haag høyt.

Sterkeste reiseminne

– Det var ved mitt første besøk i Kina i 2004, da jeg for alvor forsto hvilken globaliseringskraft som traff oss.

