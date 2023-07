Etter å ha kjørt gjennom store områder med høye bartrær kommer man frem til en smijernsport. På parkeringsplassen utenfor står det denne dagen blant annet tre Ferrarier, to Bentley’er og én Audi R8 cabriolet.

Vi parkerer den lille leiebilen og går mot inngangen til Château de Berne. Utenfor de eldgamle steinbygningene vokser det sypresser, rosebusker, urter og palmer, og lenger bort ser man områder med vinranker og oliventrær. Det hele oser av luksus, men slik har det ikke alltid vært.

– Det har vært vinproduksjon her siden 1750. Da dagens eier kjøpte eiendommen for 14 år siden var bygningene relativt forfalne, og den årlige vinproduksjonen var bare på 30.000 flasker. I tillegg til at han har gjennomført en heftig oppussing av bygningsmassen, har han løftet vinproduksjonen til 6 millioner flasker på årsbasis, sier Anthony Carfantan, salgsdirektør i Château de Berne.

Regus-grunnlegger Mark Dixon har investert «flere 100 millioner euro» i sitt Provence-eventyr. Foto: Château de Berne

Kjøpte ved en tilfeldighet

Mannen som kjøpte vingården er britiske Mark Dixon; grunnleggeren av kontorhotell-selskapet Regus (i dag IWG, red.anm.), et selskap som favner 4000 bygninger i 122 land.

– Hvordan hadde det seg at du ble vingårdseier?

– Jeg skulle ønske at jeg kunne fortelle en mer intelligent historie, men det var helt tilfeldig. Jeg nærmest snublet over Château de Berne. Jeg var i Saint-Tropez med min sønn og skulle vise ham hvor jeg jobbet som bartender i min ungdom, da jeg fikk høre at det var en vingård til salgs i nærheten. Jeg besøkte vingården, ble forelsket i den, la inn et bud og det ble akseptert, sier Dixon.

Siden har han kjøpt ytterligere tre vingårder i Provence og i tillegg eier han nå tre vingårder i sitt hjemland England. I landsbyen Lourges i Provence har han dessuten startet en ostehandler og kjøpt en gammel villa der han skal etablere et «boutique hotel» med restaurant og spa.

Mark Dixon Engelsk forretningsmann.

Sluttet skolen som 16-åring.

Etter å ha reist rundt og jobbet i Saint-Tropez, Australia og Asia dro han tilbake til England og kjøpte en burger-vogn, og utvidet etter hvert med syv vogner.

Deretter startet han The Bread Roll Company (hamburgerbrødprodusent), som han solgte for 800.000 pund i 1988.

I 1989 startet han kontorhotell-selskapet Regus, som i dag favner 4.000 bygg i 122 land. Denne virksomheten heter i dag IWG. Dixon eier fremdeles 30 prosent av aksjene i IWG.

I 2009 kjøpte han vingården Château de Berne i Provence i Frankrike. Her har han blant annet etablert et 5-stjerners hotell med spa, og en restaurant med Michelin-stjerne.

Siden har han kjøpt opp ytterligere tre vingårder i Provence (Château des Bertrands, Château Saint-Roux og UP l Ultimate Provence).

I tillegg har han kjøpt én og etablert ytterligere to vingårder i England.

På Sunday Times’ «Rich List» 2023 står han oppført som nummer 180 med en nettoformue på 916 millioner britiske pund (12,5 milliarder kroner til dagens kurs).

Her fra hotellresepsjonen på Château de Berne. Foto: Lena S. Falck / Finansavisen

Michelin-stjerne og spa

Det hersker liten tvil om at britiske, og i dag Monaco-baserte, Dixon har brukt mye penger på å realisere sin vindrøm i Provence. Han eier i dag totalt 1500 hektar land i området, hvorav 350 hektar er plantet med vinranker.

Bygningsmassen ved Château de Berne – som delvis stammer helt tilbake til middelalderen – er totalrestaurert, og favner i dag blant annet et 5-stjerners hotell, en hyggelig bistro, Dixons egen residens og et bygg som leies ut til bryllupsfester.

Château de Berne har som mål å bli en attraktiv luksusdestinasjon i Sør-Frankrike.

– Det var ikke vinen, men stedet som fascinerte meg ved Château de Berne. Og stedet så overhodet ikke ut som i dag. Jeg har forandret det fullstendig, sier Dixon.

Har man 25.000 euro til overs kan man leie en villa på Château de Bernes eiendom for en uke. Foto: Foto: Lena S. Falck / Finansavisen

Hotellet inneholder blant annet også en restaurant med Michelin-stjerne, en eksklusiv bar og et spa-anlegg med innendørs basseng. På eiendommen finnes det dessuten to utendørs bassenger, tennisbane og en karpedam som omkranser en helipad.

I tillegg har Dixon restaurert fire eldgamle gårdshus på eiendommen og skapt luksuriøse villaer som leies ut for mellom 10.000 og 25.000 euro uken i høysesongen.

– Vi skal investere i flere villaer. Innen utgangen av neste år skal vi ha restaurert tolv slike bygninger eller ruiner på Château de Berne, forteller Dixon.

– Hvor mye har du investert totalt i din virksomhet i Provence?

– Altfor mye. Det dreier seg om flere hundre millioner euro, sier Dixon.

I 2022 kunne han kalle seg pund-milliardær, men på Sunday Times’ «Rich List» 2023 står han oppført med en nettoformue på 916 millioner britiske pund (rundt 12,5 milliarder kroner); 219 millioner pund mindre enn året før.

Berne Inspiration Rosé ble lansert i Vinmonopolets testutvalg i mars Foto: Château de Berne

Vin på olivenoljeflasker

Også vinproduksjonen ved Château de Berne har endret seg siden Dixon tok over. Ikke bare har produksjonen økt kraftig. Vingården har siden 2021 vært sertifisert som organisk.

Det dyrkes cinsault-, grenache- og shiraz-druer som brukes i tolv ulike cuveer, hvorav 90 prosent går til rosévinproduksjon. Vinen tappes på karakteristiske, firkantede flasker. Hvis man skal tro salgsdirektør Carfantan, og det skal man vel, har dette sin helt naturlige årsak.

– Vi har 3000 oliventrær på eiendommen, og produserer også olivenolje. Et år gikk vi tom for vinflasker, og da valgte vi å tappe vinen på firkantede olivenoljeflasker. Det har vi fortsatt med, for da skiller vi oss ut, sier han.

Kun én av vinene, Berne Inspiration Rosé, er tilgjengelig i Norge. Det ble solgt i underkant av 11.000 liter av denne via polet i 2022, og et tilsvarende antall liter via hoteller og restauranter. Nå ønsker importøren Stenberg & Blom å «bygge rosévinens champagne». Vinen ble lansert i Vinmonopolets testutvalg i mars.

– Vi håper å oppnå et salg på 30.000 liter på polet i 2023 og komme inn i basissortimentet. Måleperioden er på seks måneder og foreløpig selger vi som planlagt, sier Vegard Eine Østerhagen, daglig leder i Stenberg & Blom.

Konkurrerer med LVMH

Dixon har jobbet seg opp til å bli en stor rosévinsprodusent i Provence. MDCV, som gruppen av de fire Provence-vingårdene Château de Berne, Château Saint-Roux, Château des Bertrands og UP I Ultimate Provence kalles, omsetter ifølge Dixon for 80 millioner euro (1,1 milliarder kroner) på årsbasis. De konkurrerer med rosévinmerker som Whispering Angel, Minuty og Miraval.

– LVMH har de seneste tre årene årene investert over 1 milliard euro i Provence ved å kjøpe opp produsentene Whispering Angel, Minuty og Galopet. De ser på Côtes de Provence som den neste champagne-regionen, sier Dixon.

– Jeg kjøpte Château de Berne fordi jeg er glad i rosévin. Jeg visste at det skulle bli større, men ikke at en gigant som LVMH skulle komme og investere i markedet. De er veldig fokusert på dette, noe som er bra for regionen og for oss. Det hjelper oss å bygge merkevarer, fortsetter han.

– Tjener du penger på din Provence-virksomhet?

– Det er et godt spørsmål. Normalt ville man forvente at jordbruksvirksomheten vil gi kanskje 1-2 prosent avkastning, men vi har også hotell, restauranter og butikker. Det krever mye kapital for å klare det, men nå er alt sammen fullt integrert, og da kan man forvente en avkastning på 8-10 prosent. Så svaret er ja, virksomheten er definitivt lønnsom.

Château de Berne har rundt 145 hektar dyrket med vindruer. Foto: Lena S. Falck / Finansavisen

Starter jordbrukssenter

Dixon (63) gir seg ikke med dette. Nå er han i ferd med å bygge et jordbruks-/vitensenter nær Château de Berne. Det blir på ti hektar og innebærer en investering på rundt 100 millioner euro. Senteret skal stå ferdig om tre års tid.

– Det blir et senter for forskning og læring; litt som La Cité du Vin i Bordeaux. Det skal handle om alle aspekter rundt livet i Provence. Her kan man lære om produksjon av honning, ost og vin, og vi skal også ha en konsertarena, forteller Dixon.

– Skal du fortsette med å investere i Provence etter dette?

– Ja, jeg er blitt avhengig. Jeg håper at jeg har nok år igjen til å gjøre alt ferdig. Jeg lovet min kone at Vinicity skulle være min siste store investering. Hun er redd for at jeg skal jobbe meg selv ned i et hull i bakken.

– Hva er ditt endelige mål med storsatsingen i Provence?

– Jeg ønsker bare å skape et vakkert sted som folk vil huske; et sted jeg selv ville ønske å reise til. Det handler ikke om å tjene penger, for alt vi tjener blir reinvestert i Provence-virksomheten, sier Dixon, som selv har en bolig like ved hotell- og restaurantdelen av Château de Berne.

– Hvor mye tid tilbringer du på Château de Berne?

– Ikke mye. Kanskje to-tre dager i måneden. Resten av tiden tilbringer jeg i mitt hjem i Monaco eller på reise.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.