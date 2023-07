California, den berømte solstaten i USA, har de siste årene erobret norske vinelskeres ganer med sin imponerende portefølje av kvalitetsviner.

De amerikanske vinene har fått et velfortjent, godt rykte i Norge.

Suksessen den amerikanske staten har hatt i Norge kommer av flere ting. For det første er kvaliteten på vinene fra California generelt sett svært høy.

Robert Parker-effekten

De beste vinprodusentene legger stor vekt på bærekraft, med bedre fokus på optimal håndtering av druene for å sikre perfekt modning. De jobber for at vinene skal ha en stedegen kvalitet, enten fra der de dyrkes eller med tanke på hvilke druer vinen er laget av.

I tillegg har den yngre generasjonen fått et godt omdømme, bygget på andre smaker enn hva som har vært populært tidligere.

Robert Parker-effekten (som vil si høy score på alkohol og fatpreg) på vinsalget er fortsatt en faktor, men er ikke lenger like viktig for å lykkes i USA. I stedet har sosiale medier fått frem en hel hær av gode smakere som løfter frem fruktdrevne, balanserte viner med stedegen stil.

Ted Lemons vinmarker er blitt et symbol på bærekraft i California Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Spennende region å utforske



Tilgjengeligheten av Californias viner i Norge har også bidratt til økt interesse. Et bredt utvalg av vin, fra de mest anerkjente vingårdene til mindre produsenter, er tilgjengelig for nordmenn som ønsker å utforske denne spennende regionen. Noen har vært skuffet av mindre allokeringer på de mest kjente produsentene, men trenden er at disse øker fra år til år.

Satsingen fra norske vinimportører på californiske viner har vært imponerende, og norske forbrukere nyter godt av et bredt spekter som representerer det beste California har å tilby. I bestillingsutvalget finnes det største utvalget, men utvalgte vinmonopol «spesialiserer» seg også på vinene fra solstaten.

Dynamisk og mangfoldig

California er en av verdens mest dynamiske, vinproduserende regioner, med et klima og en geografi som gir utallige muligheter for mangfoldig produksjon. Fra det kjølige og tåkete Sonoma County langs kysten, til de solrike dalene i Napa og Paso Robles, er vinområdene i California som en mosaikk av forskjellige terroirer som gir opphav til et bredt spekter av stiler.

Etter vår mening er det et av de mest spennende områdene å følge med på når det gjelder vinkvalitet, rett og slett fordi de beste vinene ikke er de som er best i dag. En rask og dynamisk bransje løfter frem nye talenter hvert eneste år.

I California er det ofte et stort mangfold av skog og planter rundt vinmarkene. Foto: Svein Lindin / Finansavisen

Ikoniske Napa Valley

En av de mest berømte vinregionene er Napa Valley. Denne ikoniske dalen har en lang historie med å produsere førsteklasses vin, spesielt fra druene cabernet sauvignon og chardonnay. Med sin unike kombinasjon av varme dager, kjølige netter og et godt drenerende jordsmonn lager Napa Valley viner med rik fruktighet, struktur og elegant balanse. Vingårder som Beaulieu, Opus One og Stag’s Leap Wine Cellars har satt standarden for kvalitet og er ettertraktet blant norske vinentusiaster.

Til tross for prisen på hele 2399 kroner seiler Spottswoode i St Helena opp som et referansepunkt for hvor god en vin fra Napa Valley kan være. Den er lagringsdyktig de neste 40 årene, men samtidig drikkemoden – med en balanse mellom frukt, fat og alkohol som er enestående.

En smaksprøve:

Trygge valg: Sonoma og St. Rita Hills

Selv om Napa Valley er blitt et populært og kjent område, byr California også på andre, spennende vinområder som fortjener oppmerksomhet.

Både St. Rita Hills og Sonoma County, som ligger sør og nord for San Francisco, har et kjøligere klima sammenlignet med Napa Valley og er kjent for sine komplekse og raffinerte viner på chardonnay og pinot noir.

Med variert topografi og forskjellige mikroklimaer kan vinområdene produsere en imponerende variasjon av vinstiler, fra friske og fruktige til mer strukturerte og krydrede viner.

Tre smaksprøver:

Vingårdene Racines og Au Bon Climat i St. Rita Hills er to av mange favoritter når man ser på kvalitet i forhold til pris. De byr på konsentrerte, flotte og matvennlige viner med en egenart som ennå ikke er oppdaget av et ellers prisjagende marked. Vær også oppmerksom på det litt ukjente vinområdeet Livermore. Familen Wente, som for øvrig er opphavet bak den mest brukte chardonnay-klonen, leverer viner av høy kvalitet til priser rundt 300 kroner.

Et annet område som er verdt å navne er Paso Robles, som ligger i Central Coast-regionen. Det er kjent for sin solfylte beliggenhet og et jordsmonn som er ideelt for dyrking av rhône- og zinfandel-druer. Vingårder som The Fableist Wine Company, Ambyth og Firestone har etablert seg som produsenter av vin av høy kvalitet, og er populære blant norske vinelskere som setter pris på kraftige og fyldige viner.

Hvorfor ikke?

Neste gang du er ute etter en flaske vin som vil imponere og glede ganen din, hvorfor ikke velge en vin fra California?

Med sin rike historie, forskjellige terroirer og dedikerte produsenter er California en region som fortsetter å levere vinstiler som passer enhver smak.

Fremtiden er lys i solstaten.