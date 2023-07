Tapet av fem liv på ubåten Titan, som skulle ned til Titanic-vraket, har ført til mye diskusjon rundt sikkerheten til undervannsekspedisjoner.

Kan den fatale ulykken være slutten på dyphavsturismen? Mye tyder på nei, ifølge Bloomberg.

Ubåtturisme har fått seg en boom i 2023, selv om det for de fleste er en ganske ukjent bransje. Tidligere var såkalte submersibles begrenset til bruk i forskning og i statlig bruk.

Den dag i dag brukes ubåter av cruiserederier, yachtoperatører og et par turismeselskaper, for å utforske uberørte kystlinjer, arktiske farvann og korallrev.

De oppnår derimot sjelden en dybde på mer enn 1000 meter - sammenlignet med Titan som dro ned nesten 4000 meter.

– Ingen har ennå sagt at ubåt-turisme er en dårlig idé, la oss slutte med det, sier Charles Kohnen, medgründer av den California-baserte ubåtprodusenten SEAmagine Hydrospace Corp til Bloomberg.

U-Boat Worx utvikler en yacht som synker på kommando, med mulighet for å tilbringe fire dager under vann. Prislappen? Rundt 250 millioner kroner. Foto: U-Boat Worx

Luksusturisme

Ubåtreiser begynte ikke før nylig å bli mer tilgjengelig for reisende som søker luksusopplevelser. Det finnes rundt 200 ubåter på verdensbasis som ikke er til militært bruk, ifølge Kohnen.

Av disse befinner rundt 25 til 30 seg på private yachter.

Selv i Norge tilbyr cruiserederier utflukter. For eksempel kan gjester på to av Seabourn Cruises-skip betale rundt 5.400 kroner for utflukter som utforsker dypene i Antarktis eller de norske fjordene, blant annet på U-Boat Worx-ubåter, ifølge Bloomberg.



Kommersiell direktør bak ubåt-produsenten U-Boat Worx, Erik Hasselman, sier at folk nå stiller spørsmål ved bransjen som et resultat av Titans implosjon, men at han ikke har sett noen kanselleringer etter ulykken.

Deres ubåter har blitt brukt siden 2009 om bord på private yachter, og har siden 2016 vært brukt av luksuscruiseselskaper.

Super-Yacht Sub-3 er en av modellene U-boat Worx tilbyr cruiserederiene for at de skal kunne tilby sine passasjerer å dykke ned til bunnen og utforske eksotiske omgivelser. Foto: Joachim-Blomme / U-Boat Worx

– Kunne vært unngått

En viktig faktor skiller de mer «normale» luksusutfluktene fra OceanGates mer ekstreme ekspedisjon, nemlig at førstnevntes fartøy blir sertifisert av myndighetene og testet grundig før bruk.

Titan hadde til eksempel kun utført 13 dykk og fartøyet var usertifisert. Dødsulykken kunne ifølge Kohen være unngått dersom OceanGate lyttet til advarslene de fikk fra flere hold.

For bransjen fremover blir målet å betrygge potensielle kunder og reisende om misoppfatninger de har fått etter ulykken.

– Hele denne greia var 100 prosent unngåelig, avslutter Kohen til Bloomberg.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.no