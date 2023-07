- Vi vet at det er mange nordmenn som legger ferien til Norge denne sommeren, og flere skal ut på langtur. Derfor har vi sammen med Norges Orienteringsforbund lansert Luftetur – et gratis tilbud bestående av korte orienteringsløyper for hele familien, plassert langs de mest trafikkerte hovedårene, ladestasjonene og rasteplassene i landet, sier Per Christian Worren, markedssjef i Škoda Norge, i en pressemelding.

Luftetur er et lavterskel-tilbud for alle som vil prøve seg på orientering, og samtidig få tilgang til opplevelser de kanskje ikke hadde funnet på egenhånd.

Artikkelen fortsetter under bildet

Korte orienteringsløyper - som her i Førde - gir nyttige avbrekk fra bilkjøringeni sommer. Foto: Knut Even Hole

Lufteturer fra Søgne til Bardufoss



- Våre lokale orienteringsklubber har laget noen fine, enkle løyper for familier med både små og store barn. Vi håper mange gjennom dette får oppleve orienteringsglede ved enkel «skattejakt» rundt omkring i landet, samtidig som de får en viktig avkobling fra kjøreturen. Det klarner hjernen og gir ny energi» sier Stein Blomseth, assisterende generalsekretær i Norges Orienteringsforbund.

Lufteturene er plassert fra Søgne i sør til Bardufosstun i nord, og er tilgjengelig i TurO-appen fra

6. juli. På www.skoda-auto.no finner du også en oversikt over alle løypene.