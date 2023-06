En av de mest fremtredende aktørene innen bærekraft i den spanske vinindustrien er Bodega Torres. Den familieeide vinprodusenten har laget vin siden 1870 og har fått et udiskutabelt renommé for sine kvalitetsviner, som klassikeren Mas La Planafra Penedes og ikoniske Gran Muralles og Milmanda fra Conca de Barberà. Men som resten av verden står Spania overfor klimaendringer. Klimaet kan gi vinene fra Torres store utfordringer med å holde seg på samme kvalitetsnivå.

Torres-familien har tatt grep og introduserer gamle spanske druesorter som både er særegne og tåler de dramatiske klimaforandringene som skjer i verden.

Men å innføre gamle druesorter skjer ikke i en håndvending.

– Fra vi begynner å undersøke til drueplanten er identifisert og dyrket frem er tidshorisonten opp til 15 år, forteller femte generasjon vinprodusent Miguel A. Torres til Finansavisen ved et besøk nylig.

Annonser i avisen

Siden 1980-tallet har Torres-familien brukt annonser i lokale spanske aviser for å finne frem til rundt 50 druesorter som ellers kan ha gått tapt.

For å sikre deres opprinnelse og renhet må disse nye prøvene dyrkes frem over flere år for å være helt fri for sykdommer og virus.

Deretter bekreftes druesorten av DNA-testing, før de kan introduseres som «nye» lovlige druer i Spania.

De opprinnelige navnene på disse gamle druetypene er blitt glemt, noe som i all hovedsak gjør at de er oppkalt etter stedet eller byen der de ble oppdaget.

Mas de la Rosa-vinmarken: Vinen herfra er utvilsomt den mest elegante og særegne Torres noensinne har laget. Foto: Foto: Svein Lindin / Finansavisen

De seks utvalgte

– Av de 50 druesortene er det de røde Garró, Querol, Moneu, Gonfaus, Pirene og den eneste hvite Forcada som er veldig interessante for vinproduksjon etter dagens klima, forteller Miguel Torres Maczassek.

– Å finne og dyrke frem historiske druesorter er en øvelse i arkeologi for oss. Det å gå tilbake i vår historie og gjenopplive gamle druesorter vil over tid gi oss en egen autentisitet i ekstraordinære viner som ikke kan lages på samme måte noe annet sted i verden.

Et par smakebiter:

Det neste store

Torres-serien Clos Ancestral har vært på markedet noen år, og gir et inntrykk av hva som ventes av kvalitetsdruesorter fra Spania.

Prisen på vinene (224 kroner) gjenspeiler ikke kvaliteten, noe som føyer seg inn i rekken av andre viner fra Torres. Deres beste viner gir høy kvalitet til en god pris.

Fra vår side bør man i fremtiden spesielt legge merke til druesorten Moneu på den røde siden og Forcada på den hvite siden. Begge druesorter har en iboende syrlighet, flott fruktighet og god konsentrasjon som fellesnevner.

Torres er fremdeles noen år unna å tilby salg i større skala. Hvitvinen Forcada er tilgjengelig, men når rødvinen med 100% Moneu kommer, er det bare å stille seg i kø.

For det handler om viner i verdensklasse, spesielt når man ser på hva Torres har gjort i Priorat.

Priorats landskap er ikke skapt for traktorer. Foto: Svein Lindin

Toppvinene fra Priorat

En ukjent skatt i Torres’ portefølje er utvilsomt vinene fra Priorat.

Regionen ligger nordøst i Spania, i provinsen Tarragona, og er kjent for sitt ulendte terreng og bratte åssider, noe som gjør det vanskelig å dyrke druer.

Den unike jordsammensetningen i regionen, som inkluderer skifer og kvarts, skaper imidlertid ideelle vekstforhold for visse druesorter.

Spesielt vil jeg fremheve Mas de la Rosa. Vinen er utvilsomt den mest elegante og særegne som Torres noensinne har laget. Ja, den koster 2.895 kroner, men er på høyde med det beste fra Burgund i sitt prisnivå, og forsvarer lett sine 93 poeng.

Jeg er overbevist om at de fremtidige årgangene fra Mas de la Rosa vil kåres til en av Spanias aller beste, ikoniske viner.

Perfekt til helstekt ytrefilet

En annen vin i en annen prisklasse er matvennlige Perpetual. En intenst konsentrert vin, full av særegenhet fra 80 til 100 år gamle vinstokker med Garnacha og Cariñena.

Disse er plantet i bratte skråninger av llicorella-skifer, som er selve symbolet for jordsmonnet i Priorat.

Vindruene kommer fra små parseller som eies av lokale vinbønder, i ulike kommuner og i ulike høyder.

De håndplukkes, da ingen traktor kan ferdes i slikt bratt terreng. Perpetual kan betraktes som en flott hyllest til Priorat, et fantastisk vinområde det er umulig å overse i dagens vinverden.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.