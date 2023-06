- Det har tatt helt av, sier Ranveig Nordbryhn på museet i en pressemelding fra Hamarregionen reiseliv og utvikling.

Mange av de som hadde planlagt bryllup under koronapandemien måtte utsette den store begivenheten. På Domkirkeodden hadde de derfor en hektisk bryllupssommer i 2022. Men tilstrømmingen av giftelystne har fortsatt etter pandemien.

Bryllupsdatoene for kommende år legges ut i månedsskiftet januar/februar. Det vil si at datoene for 2024 ble lagt ut vinteren 2023.

Domkirkeodden er kåret til et av verdens 10 vakreste museer. Det er også blitt et svært populært sted for folk som vil gifte seg. Foto: Frederik Garshol

– Alle datoene i 2024 ble «utsolgt» i løpet av én dag, men per i dag har vi igjen fire tidspunkter, forteller hun. Det opprettes så en venteliste da det kan dukke opp ting som gjør at noen av datoene blir avbestilt, sier museumspedagog Ranveig Nordbryhn som også er leder for Hamar Middelalderfestival.

Hun har selv brukt domen som arena for ekteskapsinngåelse.

På grunn av etterspørselen etter vielsesdatoene, har museet nå åpnet for at vordende brudepar kan leie domen på vanlige lørdager. Men da må de akseptere at turister kan komme til å komme innom vielsesrommet.

Stemningsfull vintervielse for Sol Hagelien og Werner Bosaaen. Foto: Privat

I Hamardomen gjennomføres alle type vielser. Kirkerommet er økumenisk, det vil si at både den lutherske og katolske kirken kan bruke domen til gudstjenester og seremonier. I tillegg finner både humanetiske og borgerlige vielser sted her.

Sol Hagelien og Werner Bosaaen giftet seg i Hamardomen i januar 2019.

– Vi valgte vinter og kveld fordi vi ønsket stemningen som mørketiden har med seg. Det var kaldt, stjerneklart og magisk. Og når domen er opplyst med stearinlys, veien opp med fakler… helt eventyrlig, sier Sol.

Hun forteller at gjestene frøs litt på slutten av seremonien, men at de fikk oppleve noe helt spesielt, noe de husker. Hamardomen varmes ikke opp på vinteren, så brudeparene får beskjed om at det vil være litt kaldt.