Her kan du følge i Karl XIIs fotspor til Halden

“Hallevägen” er navnet på den nye historiske vandreruten som gir fotturistene muligheten til å følge den gamle handelsveien fra Rävlyckan i Sverige til Halden i Norge.

Turen gir fine muligheter for godt friluftsliv.

De historiske vandrerutene kombinerer kulturarv og naturopplevelser, og er et samarbeid mellom Riksantikvaren og Den Norske Turistforeningen (DNT). Disse turforslagene har på få år blitt svært populære, og Hallevägen er historisk vandrerute nummer 16 i rekken.

– De historiske vandrerutene har blitt svært godt tatt imot av turfolket og jeg er så glad for at vi nå får enda et fint turforslag omgitt av kulturarv og historie. Hallevägen gir en rik turopplevelse for læring og ettertanke, med overnatting på koselige DNT-hytter, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT i en pressemelding.

Skiltingen for den nye historiske vandreruten er på plass! Foto: Louise Brunborg-Næss, DNT.

Hallevägen i flere hundre år



Hallevägen er et begrep som har vært brukt om svenskenes vei til Halden gjennom flere hundre år. Det er flere gamle handelsruter som går til Halden, men Hallevägen er en av de mindre kjente stiene.

Hallen er et tidligere navn på Halden. Her lå en av Norges største havner og handelen med omverdenen var stor. For mange, også på svensk side av grensen, var Halden det eneste stedet for å kjøpe og selge varer. Det var derfor flere handelsveier som ledet hit.

Langs leden er det flere steder spor etter mange hundre års bruk, så ved å vandre langs denne ruten vil man kunne få ny kunnskap om tidligere tiders vandring og handelsvirksomhet i disse grensetraktene . Her er det også noe for dem som er interesserte i krigshistorie, med kulturminner etter motstandskampen under andre verdenskrig og etter Karl den tolvtes felttog.

Hallevägen er en ny historisk vandrerute. Et samarbeid mellom Riksantikvaren og DNT. Foto: Louise Brunborg-Næss, DNT

Tre dagsetapper



Denne nye historiske vandreruten starter i det man må kunne kalle “villamarka”, med spor av villsvin, ulv og gaupe. Turen består av tre dagsetapper og er totalt på 45,5 kilometer fram mot Halden by med sin flotte festning.

Du kommer til startpunktet med tog til Ed i Sverige og buss eller taxi videre til Rävmarken. I Ed kan man overnatte på vandrerhjemmet.

Underveis på turen kan man overnatte på DNT-hyttene Budalsvika og Ertekroken, som drives av Tistedalen Friluftslag.