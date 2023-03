Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



VINREISE: Mosel-regionen i Tyskland er kjent for å produsere noen av verdens fineste Riesling-viner.

Regionen ligger langs den vakre Mosel-elven, og strekker seg fra den franske grensen til byen Koblenz.

Regionens unike terroir, som inkluderer bratte vinmarker plantet på skiferjord, skaper det ideelle mikroklimaet for å dyrke Riesling-druer, noe som resulterer i viner som er kjent for sin mineralitet og syre.

Ernst Loosen. Foto: Loosen

Energiske Loosen

Blant de beste vinmakere og pionerer i denne regionen er Ernst Loosen, en energisk personlighet som har gjort en betydelig innvirkning på Mosels omdømme siden han tok over driften av familiens 200 år gamle vineiendom i 1988.

– Egentlig ville jeg bli arkeolog. Jeg var så fascinert av utgravinger av romerske ruiner at min far faktisk sterkt vurderte å hoppe over et ledd i arverekkefølgen, forteller Loosen.

Istedenfor å bli hoppet over valgte han å hoppe av. Loosen forlot arkeologutdannelsen og begynte å studere vin på heltid. Etter eksamen ved det prestisjefylte vinuniversitetet i Geisenheim har han videreført og forbedret familiens vinmarker. Arven han overtok bar preg av masseproduksjon og manglende vilje til å investere i vinmarker og utstyr.

Innhøstning hos Dr. Loosen gjøres manuelt. Foto: Loosen

Snudde om på alt

Vinmarkene var gamle, og ikke i den beste forfatning. Faren og bestefaren var ifølge Loosen mer opptatt av politikk enn å lage god vin.

Samtidig var Moseldalen inne i en langvarig krise etter to verdenskriger. Prisene var gått ned, og vinplanter ble rykket opp for å erstattes av nye vinstokker som produserte mer. Spiralen var nedadgående.

Et paradoks å tenke på er at viner fra Moseldalen faktisk oppnådde høyere priser enn Bordeaux på 1900-tallet.

Fant sitt mantra

Ernst Loosen fant tidlig sitt mantra. Mosel skulle tilbake til gamle høyder, og gjerne bedre.

– Filosofien min er å er å produsere viner som er troverdige, både for regionens terroir og Riesling-druen. For å oppnå dette legger jeg vekt på minimal inngripen i vinmarkene og i vineriet. Druene plukkes og sorteres for hånd for å sikre at bare det beste brukes til vinene, og fermenteringen skjer med naturgjær. Denne tilnærmingen resulterer i viner som er et sant uttrykk for Mosel-området.

Hemmeligheten er, ifølge Ernst Loosen, å ikke å filtrere seg vekk og ta tiden til hjelp.

– Virkelig god vin lages ved å tilføre tid.

Fordelen med den manglende viljen til å investere i vinmarken fra hans far og bestefar har Loosen snudd til sin fordel. Over 100 år gamle vinstokker produserer langt mindre avlinger enn nye, men de leverer en mer konsentrert og langt høyere kvalitet enn yngre vinmarker. Ernst Loosen satset på å kunne produsere en så høy kvalitet at Mosel igjen ble satt på vinkartet som et sted å merke seg.

Dr Loosen har hovedkontor ved Mosel-elven. Foto: Loosen

Resultater viser seg

Fra midten av 90-tallet og fremover begynte resultatene å vise seg. Det å bli betegnet som en av Tysklands ti beste vineiendommer i en årrekke, respektert medlem av VDP (organisasjon av tyske vinbønder) siden 1992 og kåringer som årets vinmaker i Gault Millau’s Weinguide i Tyskland (2001) og Decanter i England (2005) viser at hans innsats er blitt verdsatt.

I Norge har Ernst Loosen lenge vært ensbetydende med varemerket Dr. L og Villa Wolf. Med druer fra egne i tillegg til lokale druedyrkere har vinene vært på salgstoppen i mange år. Det er flotte hverdagsviner med fruktdrevet karakter. Hans beste viner er er utvilsomt fra Dr. Loosen, men vi betrakter alle hans lagringsdyktige viner som meget gode kjøp i forhold til pris og kvalitet.

Noen smakebiter på Loosen-viner: