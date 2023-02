Nå er det lettere enn noensinne å gifte seg under selve bryllupsreisen...

Prosedyrene for at nordmenn skal kunne gifte seg i utlandet er kraftig forenklet. Nå er det bare noen tastetrykk mellom deg og beviset på at du oppfyller vilkårene for å gifte deg i utlandet.

Hvert år er det cirka 3000 mennesker som søker om ekteskapsattest for å gifte seg i utlandet, for utenlandsk rett. Hittil har dette vært en papirbasert og manuell søknadsprosess, men nå blir det enklere.

– Nå har søknaden om ekteskapsattest blitt digital og lett tilgjengelig via våre nettsider. Det gir en mer effektiv og brukervennlig tjeneste også for de som skal gifte seg i utlandet, sier Elin Imsland, avdelingsdirektør i Folkeregisteret, som er organisert under Skatteetaten, i en pressemelding.

Den digitale løsningen veileder søkeren gjennom prosessen steg for seg.

– Det gjør det lettere å fylle ut søknaden riktig og sende med all nødvendig dokumentasjon I de fleste tilfeller vil vi få alle opplysningene vi trenger sammen med søknaden og søkeren får i færre tilfeller brev om å ettersende dokumentasjon, sier Imsland.



Elin Imsland, Elin Imsland, avdelingsdirektør i Folkeregisteret, lover enklere rutiner for den som har lyst til å gifte seg utenlands.

Elektronisk ekteskapsattest



Når du skal gifte deg i utlandet etter utenlandsk rett trenger du vanligvis en ekteskapsattest fra Folkeregisteret. Ekteskapsattesten bekrefter at du oppfyller vilkårene for å gifte deg, for eksempel at du ikke er gift fra før.

Du bør likevel alltid kontakte lokale myndigheter for å finne ut nøyaktig hvilken dokumentasjon de har behov for.

– Sjekk alltid med myndighetene der du skal gifte deg hvilken dokumentasjon de trenger, men vanligvis er det behov for en bekreftelse fra norske myndigheter. Den bekreftelsen kommer fra Folkeregisteret og det er søknaden for å få denne som nå har blitt elektronisk, forteller Imsland.

– Siden 2018 har det vært elektronisk søknad for de som skal gifte seg i Norge, på en norsk ambassade eller i en sjømannskirke. Altså der det er norsk lov som gjelder. Nå er det enklere også for de som drømmer om bryllup i et annet land, sier hun.

Slik søker dere om ekteskapsattest For å kunne bruke den digitale tjenesten må den eller de som skal prøves ha norsk fødselsnummer og bank-ID eller lignende.



Forloveren til den som søker må ha tilsvarende.



I utgangspunktet er dette for norske borgere.



Hvis du er utenlandsk statsborger bosatt i Norge, må du først sjekke med vigselslandets myndigheter om du trenger ekteskapsattest fra ditt statsborgerland og/eller fra Norge.

Den digitale løsningen erstatter både egenerklæring fra brudefolk og forlovererklæring, samt der det er mulig, erklæring om skifte.

Den som skal gifte seg må starte søknaden. Her må noen spørsmål besvares, og du oppgir hvem som skal være forlover.



Når dette er registrert kan du gi beskjed til din forlover at hen kan logge seg inn å besvare spørsmålene som gjelder forlover.

Et moderne Folkeregister

Folkeregisteret har de siste årene vært gjennom en stor utvikling, både teknisk og innholdsmessig.

– Det moderne Folkeregisteret er tilpasset tiden vi lever i, med raskere og mer effektive tjenester for både innbyggere og de virksomhetene som bruker opplysninger fra Folkeregisteret, sier Imsland.

– Det betyr ikke at jobben er ferdig. Vi finner stadig forbedring og nye tiltak som gjør Folkeregisteret enda bedre. Denne forenklende søknadsprosessen for de som skal gifte seg etter utenlandsk rett, er et av mange eksempler på det, sier avdelingsdirektøren.

Blant tjenestene som er forenklet og delvis eller helt automatisert med nytt Folkeregister er blant annet:

Tildeling av fødselsnummer

Tildeling av d-nummer

Førstegangs navnevalg

Navneendring

Flyttemelding

Søknad om prøvingsattest for å inngå ekteskap

Melding om dødsfall

Vielse i Sjømannskirken



I tillegg til borgerlige vielser som kan foretas hvor som helst, tilbyr Sjømannskirken vielser på 19 ulike destinasjoner verden rundt.

Pris for vielse eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap, er normalt 6500 norske kroner. Ta kontakt med kirken du ønsker å bruke for nærmere informasjon om lokale forhold.

Flere reisebyråer har også forslag til paradisiske og romantiske steder i verden hvor nordmenn kan inngå ekteskap på.