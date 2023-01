FRILUFTSLIV: Elgen er ofte nær oss når vi går tur i marka. Stort sett merker vi den ikke, men noen ganger kan vi komme brått på en elg som ikke setter pris på å møte tobeinte. Andre ganger står den på eller ved stien, uten å gjøre mine til å flytte seg.

– I utgangspunktet er elgen et fredelig dyr, som vanligvis vil løpe sin vei i møte med mennesker. Det er sjelden at elg går til angrep, men det kan skje hvis den blir stresset, sier NINA-forsker Erling J. Solberg i en pressemelding.

Møt elgen med respekt

En stresset elg kan bli aggressiv, men hvis du møter den med respekt er det ingen grunn til å la frykten for elg ødelegge naturopplevelsen. Mye snø og lite mat gjør tilværelsen tøff for elgen. Det er gjerne i slike sammenhenger den kan opptre aggressivt.

Kyr med små kalver kan også velge å forsvare kalven. Og møter du ei elgku på forsommeren kan hun være i følge med en kalv, selv om du ikke ser den. Sannsynligvis er mora i nærheten om du kommer over en tilsynelatende forlatt kalv.

Løse hunder som får los på elg, kan bli jaget tilbake mot eieren. Det er mest aktuelt under jakta.

Trekk deg hvis den legger ørene bakover

– Ofte er elgen vant til folk, men liker ikke at vi kommer nær dem. Derfor skal du holde avstand og trekke deg tilbake hvis du møter elg. Hvis den står 100 meter fram på stien hvor du er på tur, kan du ta noen skritt mot den. I de fleste tilfellene løper elgen. Hvis den blir stående, og særlig om den i tillegg legger ørene bakover, er det lurt å trekke seg tilbake og velge en annen vei, forteller NINA-forsker Christer Moe Rolandsen.

– Nettopp det at den legger ørene bakover og senker hodet er det tydeligste signalet på at elgen er stresset. Da kommer det gjerne et utfall i neste omgang. Som regel er det bare et skinnangrep, hvor elgen kan slå med frambeina, supplerer Solberg.

Størrelsen på elgen kan virke skremmende

Skinnangrep kan oppleves skumle nok for de som ikke har mye erfaring med elg. Fullvoksne elgokser kan veie opptil 700-800 kilo og ha en skulderhøyde på over to meter. Derfor kan de virke skremmende.

At elgen ikke flytter seg, kan skyldes flere ting. Terrenget kan være slik at den ikke ser noen god vei ut av situasjonen, eller den kan ha funnet mat som den ikke vil forlate. Da er det lurt å la den få litt tid på seg før du eventuelt beveger deg mot den. Ungdyr er mer naive og kan noen ganger fremstå som nysgjerrige. Å gå med hund utgjør vanligvis ingen fare, men løse hunder som loser på elgen kan i verste fall føre deg inn i en uheldig situasjon.

Verre med hunder som jager kalver

– Da er det et større problem at løse hunder jager rådyr eller elgkalver, sier Rolandsen.

De skumleste situasjonene er det gjerne orienteringsløpere, joggere eller skiløpere som havner i, ettersom de kan komme i stor fart og overraske elgen.

– Samtidig virker det som om elgen skjønner at dette ikke er et målrettet angrep, og dermed er mindre farlig. Det er verre med folk som ikke tar elgens signaler på alvor når den har behov for å være i fred. Møter du en elg på din vei, nyt opplevelsen, men på avstand, oppfordrer forskerne.

Dette er elgens kroppsspråk:



Uforstyrret elg

Uforstyrret: Elgen beiter uforstyrret. Nyt synet, men på avstand. Ikke provoser elgen ved å gå nærmere. Foto: Sigrid Østrem Skoglund/NINA etter inspirasjon fra Rolf Svenssons

Oppmerksom elg

Oppmerksom: Elgen har stoppet å beite. Hodet er hevet og ørene står rett til værs. Den er oppmerksom på deg og vurderer situasjonen. Ikke gå nærmere, men trekk deg rolig tilbake dersom du allerede er nærme. Foto: Sigrid Østrem Skoglund/NINA etter inspirasjon fra Rolf Svenssons tegninger.

Stresset elg

Stresset: Elgen senker hodet, legger ørene bakover og reiser bust. Elgen er tydelig stresset, og kan angripe. Rygg for å vise at du ikke er en trussel, du greier uansett ikke å løpe fra en elg. Du kan også klatre opp i et tre. Foto: Sigrid Østrem Skoglund/NINA etter inspirasjon fra Rolf Svenssons tegninger

Elgen angriper

Angriper: Elgen angriper. I motsetning til hva mange kanskje tror stanger ikke elgen ved angrep – men slår med framføttene. Blir du sparket overende så er du ille ute. I verste fall kan elgen da fortsette å trampe på deg når du prøver å reise deg. Mange er derfor av den oppfatning at du bør ligge stille til elgen har trukket seg unna, men her er erfaringsgrunnlaget av forståelige grunner, tynt. Foto: Sigrid Østrem Skoglund/NINA etter inspirasjon fra Rolf Svenssons tegninger

