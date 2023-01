MALDIVENE: På øya Vaadhoo kan du ved måneskinn oppleve et helt spesielt naturfenomen kalt bioluminescens, som innebærer at små glitrende selvlysende prikker dukker opp i havet ved den såkalte selvlysende blå stranden kjent som «Sea of Stars».

På norsk kjenner vi begrepet bioluminescens som morild - det spesielle lysfenomenet som kan oppstå i havet på sensommeren.

Morild funkler spesielt sterkt i Sea of Stars på øya Vaadhoo på Maldivene. Foto: Unsplash / Kevin Wolf

- Fenomenet oppstår når mikroskopiske planktonbiter blir angrepet av fisk. Dette er helt ufarlig, og det går fint å svømme i det skinnende blå vannet, fortellerVisit Maldives.

Resorten Adaaran Prestige Vadoo på Maldivene.

På Vaadhoo Island kan du overnatte på resorten Adaaran Prestige Vadoo, som er spesielt kjent for sine villaer ved vannet. Det er også gode muligheter for snorkling og dykking på stedets eget rev.